İlber Ortaylı'nın Türkiye'de Görülmesini İstediği Yere Yoğun İlgi: Her Gün Aynı Saatte Gitmek Gerekiyor!
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Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, yaptığı bir açıklamasında tatilde yurt dışına çıkmak isteyenlere seslenmiş ve 'Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?' demişti. Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Ortaylı'nın mutlaka görülmesini önerdiği Sivas Divriği Ulu Cami, yoğun ilgi görüyor.
Sivas'taki Divriği Ulu Cami'de her gün aynı saatte 'namaz kılan adam' gölge silüeti oluşuyor.
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Sivas'taki Divriği Ulu Cami'de 'namaz kılan adam' silüeti meydana geliyor.
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"Günden güne ziyaretçisi artıyor."
Cami, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde yapıldı.
İlber Ortaylı: "Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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