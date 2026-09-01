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İlber Ortaylı'nın Türkiye'de Görülmesini İstediği Yere Yoğun İlgi: Her Gün Aynı Saatte Gitmek Gerekiyor!

İlber Ortaylı'nın Türkiye'de Görülmesini İstediği Yere Yoğun İlgi: Her Gün Aynı Saatte Gitmek Gerekiyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:09
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Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, yaptığı bir açıklamasında tatilde yurt dışına çıkmak isteyenlere seslenmiş ve  'Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?' demişti. Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Ortaylı'nın mutlaka görülmesini önerdiği Sivas Divriği Ulu Cami, yoğun ilgi görüyor.

Sivas'taki Divriği Ulu Cami'de her gün aynı saatte 'namaz kılan adam' gölge silüeti oluşuyor.

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Sivas'taki Divriği Ulu Cami'de 'namaz kılan adam' silüeti meydana geliyor.

Sivas'taki Divriği Ulu Cami'de 'namaz kılan adam' silüeti meydana geliyor.

Mimari özellikleriyle hayran bırakan Divriği Ulu Cami özellikle mayıs ve eylül ayları arasında yoğun ilgi görüyor. Bu tarihlerde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle batı kapısında ellerini bağlayarak kıyamda duran bir adamı andıran gölge meydana geliyor. İlk olarak Kur'an okur gibi görünen gölge, zamanla sanki namaz kılmaya başlıyor. 4 metrelik namaz kılan insan silüetinin oluşması, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Batı kapısında her gün saat 15.30-16.00 arasında oluşan bu gölgeyi yerinde görmek ve görüntülemek amacıyla binlerce kişi ziyaret ediyor. 

Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 9 yıl süren ve 2024'te tamamlanan tarihin en büyük restorasyonun ardından kapılarını açan eser, kısa sürede yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde rekor kırdı.

"Günden güne ziyaretçisi artıyor."

"Günden güne ziyaretçisi artıyor."

16 yıldır caminin gönüllü mihmandarlığını yapan ve ziyarete gelenlere eserin özelliklerini anlatan Mustafa Yıldırım, mayıs ve eylül arasını kapsayan dönemde ziyaretçilerin en çok batı kapısında oluşan gölgeyi görmek istediklerini belirtti. Yıldırım, 'Bu gölge çok ilgi gördü. Gölge 15.30'da Kur'an-ı Kerim okuyor, saat 16.00'da namaz kılıyor. Sabah gelen misafirlerimiz ise Divriği'yi gezdikten sonra gölge vaktinde gelip gölgeyi görüyorlar. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorlar. Gölge oluşumu mayıs ayında başlıyor ve eylül ayında sona eriyor. Diğer aylarda bu görüntüyü görmek mümkün değil. Temmuz ve ağustos aylarında da sabah saat 07.00'de caminin Cennet Kapısı'nda eli göğsünden bağlı namaz kılan kadın gölgesi oluşmaktadır. Onu da ziyaretçilerimiz otelde kalıp sabah saat 07.00'de görmeye geliyorlar. Günden güne buranın ziyaretçisi artıyor. Geçen sene 300 bine yakın ziyaretçimiz geldi. Bu sene ise 500 bini bulacak' dedi.

Cami, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde yapıldı.

Cami, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde yapıldı.

1228 yılında Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan cami, 9 yıllık restorasyon sürecinin ardından ziyarete açıldı. Cami, sadece meydana gelen gölgeyle değil, tasarımı ve işçiliğiyle de dikkat çekiyor.

Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere külliyenin birçok yerindeki, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden çıkan, taş işçiliğinin en nadide ve ince örneklerini yansıtan motifler ilgi çekiyor.

Cami ve darüşşifadan ibaret olan, İslam dünyası ile tarihinde eşi benzeri bulunmayan bu külliyenin taç kapılarının mimarı ve heykeltıraşı Ahlatlı Hürrem Şah; motif dünyasına getirdiği yenilikler, mimari tasarım dehası olması ve özellikle kıble kapısındaki cennet kapısı tasarımı ile 12 ve 13'üncü yüzyılda İslam sufizmi sanat alanındaki bir temsilcisi olarak gösteriliyor.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan eserde bulunan on binlerce motifin hiçbiri, kendini tekrar etmiyor.

İlber Ortaylı: "Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?"

İlber Ortaylı: "Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?"

Prof.Dr. İlber Ortaylı, yaptığı bir açıklamada 'Türkiye, bir açık hava müzesidir azizim.' demiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Herkesin dilinde bir 'yurt dışı' hayali, bir 'Avrupa turu' hevesi... Güzel, gidin tabii. Ama soruyorum: Sen daha Sivas Divriği'yi, Ahlat'ı, Mardin'i görmemişsin; Venedik'i görsen ne anlayacaksın?

Bakınız, coğrafya bilmeden tarih bilinmez, siyaset anlaşılmaz, dünya tanınmaz. Harita bilgisi olmayan adamın analizi havada kalır.

Türkiye, bir açık hava müzesidir azizim. Bu topraklarda Hitit var, Roma var, Bizans var, Selçuklu var, Osmanlı var. Adım başı tarih fışkırır. Ama bizim bazı 'münevver' geçinenlerimiz, sadece Bodrum'u, Çeşme'yi bilir. Anadolu'nun içini bilmez, gitmeye imtina eder. Buna 'cehalet' denir. Divriği Ulu Camii'ni görmeyen, o taş işçiliğindeki muazzam estetiği bilmeyen adam, gidip Paris'te Notre Dame'a bakınca sadece 'büyük bir bina' görür. Ruhunu yakalayamaz. Kendi kökünü, kendi sanatını bilmeyen; başkasının medeniyetini kıyaslayamaz, idrak edemez...'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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