İlber Ortaylı'nın Türkiye'de Görülmesini İstediği Yere Yoğun İlgi: Her Gün Aynı Saatte Gitmek Gerekiyor!

Mimari özellikleriyle hayran bırakan Divriği Ulu Cami özellikle mayıs ve eylül ayları arasında yoğun ilgi görüyor. Bu tarihlerde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle batı kapısında ellerini bağlayarak kıyamda duran bir adamı andıran gölge meydana geliyor. İlk olarak Kur'an okur gibi görünen gölge, zamanla sanki namaz kılmaya başlıyor. 4 metrelik namaz kılan insan silüetinin oluşması, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Batı kapısında her gün saat 15.30-16.00 arasında oluşan bu gölgeyi yerinde görmek ve görüntülemek amacıyla binlerce kişi ziyaret ediyor.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 9 yıl süren ve 2024'te tamamlanan tarihin en büyük restorasyonun ardından kapılarını açan eser, kısa sürede yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde rekor kırdı.