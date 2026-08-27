Türkiye'de Eşi Benzeri Yok: Hilal ve At Nalı Formuyla İnşa Edildi, 200 Yıldır Ayakta!

Kars’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gemli Tabya, özellikle havadan görüntülendiğinde mimarisiyle dikkat çekiyor. Hilal ve at nalı biçimindeki planıyla dikkat çeken tabya askeri tarih açısından oldukça önemli. Osmanlı'nın savunma mimarisi ve mühendislik anlayışını yansıtan Gemli Tabya, Kars’ın savunmasında önemli bir görev üstlendi.

Gemli Tabya, 1854 yılında Kerim Paşa tarafından yaptırıldı. Tabya, 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile 1918-1920 yılları arasındaki Osmanlı-Ermeni çatışmalarını gördü. Bu tabyayı, diğer tabyalardan ayıran nokta ise mimari tasarımı oldu.