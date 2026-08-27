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Türkiye'de Eşi Benzeri Yok: Hilal ve At Nalı Formuyla İnşa Edildi, 200 Yıldır Ayakta!

Türkiye'de Eşi Benzeri Yok: Hilal ve At Nalı Formuyla İnşa Edildi, 200 Yıldır Ayakta!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:56
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Kars’ta Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 200 yıllık mimari dikkat çekiyor. Hilal ve at nalını andıran formuyla Türkiye'deki nadir tabya örneklerinden biri olan Gemli Tabya'da, şimdilerde turizme kazandırılmak için çalışmalar sürüyor. Kars'ın önemli  bir tarihi ve kültürel mirası olarak tabya, Osmanlı'nın mühendislik anlayışını yansıtıyor.

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Türkiye'de benzeri yok!

Türkiye'de benzeri yok!

Kars’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gemli Tabya, özellikle havadan görüntülendiğinde mimarisiyle dikkat çekiyor. Hilal ve at nalı biçimindeki planıyla dikkat çeken tabya askeri tarih açısından oldukça önemli. Osmanlı'nın savunma mimarisi ve mühendislik anlayışını yansıtan Gemli Tabya, Kars’ın savunmasında önemli bir görev üstlendi.

Gemli Tabya, 1854 yılında Kerim Paşa tarafından yaptırıldı. Tabya, 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile 1918-1920 yılları arasındaki Osmanlı-Ermeni çatışmalarını gördü. Bu tabyayı, diğer tabyalardan ayıran nokta ise mimari tasarımı oldu.

Savunma amacıyla tasarlanan yapı, dönemin askeri ihtiyaçlarına göre şekillendi.

Savunma amacıyla tasarlanan yapı, dönemin askeri ihtiyaçlarına göre şekillendi.

Yapıldığı tarihte dönemin askeri ihtiyaçlarına göre şekillenmişti. Günümüzde ise geçmişin izlerini taşıyan önemli bir kültür varlığı olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip Gemli Tabya, bir dönem kadın hapishanesi olarak da kullanılmıştı.

Farklı dönemlerde farklı amaçlara hizmet eden tarihi yapı, Kars’ın yakın tarihine ilişkin önemli izlere sahip.

Yıllar içerisinde yeterli bakım ve koruma çalışmalarının yapılamaması nedeniyle Gemli Tabya’da ciddi tahribat meydana geldiği bildiriliyor. Mimari alanın turizme kazandırılması bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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