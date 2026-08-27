Türkiye'de Eşi Benzeri Yok: Hilal ve At Nalı Formuyla İnşa Edildi, 200 Yıldır Ayakta!
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Kars’ta Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 200 yıllık mimari dikkat çekiyor. Hilal ve at nalını andıran formuyla Türkiye'deki nadir tabya örneklerinden biri olan Gemli Tabya'da, şimdilerde turizme kazandırılmak için çalışmalar sürüyor. Kars'ın önemli bir tarihi ve kültürel mirası olarak tabya, Osmanlı'nın mühendislik anlayışını yansıtıyor.
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Türkiye'de benzeri yok!
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Savunma amacıyla tasarlanan yapı, dönemin askeri ihtiyaçlarına göre şekillendi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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