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Kylie Jenner'ın Doğum Günü Pastasıyla Başlayan Gem-Maxxing Akımını İnceliyoruz!

Kylie Jenner'ın Doğum Günü Pastasıyla Başlayan Gem-Maxxing Akımını İnceliyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 14:52
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Geçtiğimiz yıllarda clean girl ve minimalist akımlar trend olmuştu. Fakat son zamanlarda bu trendlerin sonu geldi ve maksimalist tarz severler oldukça heyecanlı! Artık hayatımızda canlı renkler, dopamin dekorlar, abartılı aksesuarlar, eğlenceli kombinler var. Bu akımın en büyük örneği de Kylie Jenner'ın doğum günü pastası oldu.

Rengarenk şekilli taşlarla süslenen doğum günü pastası, sosyal medyada bir akımı da beraberinde getirdi: Gem-Maxxing!

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Gem-Maxxing Nedir?

Gem-Maxxing Nedir?

Her şey Instagram'da 381 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'ın doğum günü pastasıyla başladı. 29. yaşını kutlayan Jenner'in doğum günü Y2K estetiğini yansıtıyordu. Parlak renkler, tüylü süsler, prenses taçları... Doğum gününde en çok dikkat çeken şey ise renkli taşlarla süslenmiş pasta oldu. 

Sosyal medya kullanıcıları 'influencerların yeni pasta süslemesi hayırlı olsun' dedi fakat süsleme sadece pastalarda kalmadı.

Bu eğlenceli ve renkli süsleme, kısa sürede sosyal medyanın eğlenceli bir akımı haline geldi. Jenner, bardağını da bu renkli taşlarla süsleyince 'biz neden yapmayalım?' diyen kullanıcılar çoğaldı.

Minimalizmin tahtı, renkli taşlarla devrildi.

Minimalizmin tahtı, renkli taşlarla devrildi.

2026, zaten 2016'nın geri döndüğü yıl olarak kabul edilmişti. Birçok ünlü, bundan 10 yıl önceki 'doğal' halini paylaşmış ve böylelikle minimalist akımın sonu gelmeye başlamıştı. Hailey Bieber'ın başlattığı 'clean girl' trendi de süslü, parıltılı, neon makyajlarla bitti. 

Sahne makyajlarında minik gümüş veya renkli taşlarla yüzünü süsleyen şarkıcı Zara Larsson şimdilerde 'Bedazzling' adı verilen akımın öncüsü oldu. 

Bugün Instagram'ı açtığınızda, kollarını, ellerini, telefonlarını, gözlüklerini, ayakkabılarını bu renkli taşlarla süsleyen kişilere denk gelebilirsiniz.

Markalar da nasibini aldı.

Markalar da nasibini aldı.

Çocukluğumuzun anılarını hatırlatan bu akım sayesinde 'eğlenceli' olmayı ne zaman ve neden unuttuğumuz soruldu. İçerik üreticisi Meredith Duxbury, cilt bakım maskesini renkli taşlarla süslediği paylaşımının açıklamasında, whimsy ve eğlenceli olmayı ne zaman unuttuğumuzu soruyor. 

Instagram'da popüler olan bu akıma markalar da ayak uydurmaya başladı. Birçok marka, ürünlerini artık renkli taşlarla süslüyor. 

Bize soracak olursanız, bir fikrin bu kadar çabuk 'akım' olması pek de hayra alamet değil. Trend olmadan önce yüz çevireceğimiz ürünler, örneğin renkli taşlar, şimdilerde herkesin elinde. Nedense hepimiz birden ışıltıyı, rengi, süsü sevmeye başladık. İşin garibi, çok da uzak olmayan bir tarihte hepimiz sadeliği savunuyorduk!

Bakalım başka nasıl akımlar göreceğiz?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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