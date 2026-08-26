Kylie Jenner'ın Doğum Günü Pastasıyla Başlayan Gem-Maxxing Akımını İnceliyoruz!

Her şey Instagram'da 381 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'ın doğum günü pastasıyla başladı. 29. yaşını kutlayan Jenner'in doğum günü Y2K estetiğini yansıtıyordu. Parlak renkler, tüylü süsler, prenses taçları... Doğum gününde en çok dikkat çeken şey ise renkli taşlarla süslenmiş pasta oldu.

Sosyal medya kullanıcıları 'influencerların yeni pasta süslemesi hayırlı olsun' dedi fakat süsleme sadece pastalarda kalmadı.

Bu eğlenceli ve renkli süsleme, kısa sürede sosyal medyanın eğlenceli bir akımı haline geldi. Jenner, bardağını da bu renkli taşlarla süsleyince 'biz neden yapmayalım?' diyen kullanıcılar çoğaldı.