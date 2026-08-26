Kylie Jenner'ın Doğum Günü Pastasıyla Başlayan Gem-Maxxing Akımını İnceliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz yıllarda clean girl ve minimalist akımlar trend olmuştu. Fakat son zamanlarda bu trendlerin sonu geldi ve maksimalist tarz severler oldukça heyecanlı! Artık hayatımızda canlı renkler, dopamin dekorlar, abartılı aksesuarlar, eğlenceli kombinler var. Bu akımın en büyük örneği de Kylie Jenner'ın doğum günü pastası oldu.
Rengarenk şekilli taşlarla süslenen doğum günü pastası, sosyal medyada bir akımı da beraberinde getirdi: Gem-Maxxing!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gem-Maxxing Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minimalizmin tahtı, renkli taşlarla devrildi.
Markalar da nasibini aldı.
Bakalım başka nasıl akımlar göreceğiz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın