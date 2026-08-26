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Yılın En Değerli Zamanlarından Biri: Bu Gün ve Saatte Ağzınızdan Çıkanlara Dikkat!

Yılın En Değerli Zamanlarından Biri: Bu Gün ve Saatte Ağzınızdan Çıkanlara Dikkat!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 10:29
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Astrolojik olarak oldukça önemli günlerden geçiyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, özellikle 27 Ağustos tarihine dikkat çekerek 'yılın en değerli zamanlarından birisi' olduğunu söyledi. Bu tarihte ağzınızdan çıkanlara, kalbinizden geçenlere, dilediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın, belirli saatler arasında ne istediğinizi daha net görebilir, önemli bir karar alabilirsiniz.

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Merkür, Güneş'in Kalbinde Yer Alacak

Merkür, Güneş'in Kalbinde Yer Alacak

Bu olaya astrolojide 'cazimi' ismi veriliyor. Astrolog Dinçer Güner'in paylaşımında söylediği üzere, bir gezegenin Güneş’in tam kalbine yerleşmesi oldukça özel ve güçlü bir etki yaratıyor. 27 Ağustos tarihinde, Merkür, Güneş'in tam kalbinde olacak.

İletişimi, düşünmeyi, konuşmayı, karar vermeyi temsil eden Merkür'ün Güneş'le buluşması, bizler için önemli bir döneme işaret ediyor. Bu süreçte, zihnimiz ve düşüncelerimiz netleşebilir, önemli kararlar alabiliriz.

'Bu nedenle ne istediğimizi daha net görebilir, kafamızda uzun zamandır dönüp duran bir meseleyi çözüme kavuşturabilir, önemli bir karar verebilir veya geleceğe dair hedeflerimizi çok daha net bir şekilde belirleyebiliriz.' diyor Dinçer Güner.

Ağzından Çıkana, Aklından Geçene Dikkat Et!

Ağzından Çıkana, Aklından Geçene Dikkat Et!

Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşımda özellikle yarına (27 Ağustos) saat 13.15 ile 02.54 arasına dikkat çekiyor. 'Bu saatleri not al, yılın en değerli zamanlarından biri' diyen Güner, 'Sürekli bu olmaz, bunu yapamam, zaten benim şansım yok demek yerine, gerçekten hayatınızda neyin olmasını istediğinize odaklanmak çok daha anlamlı olacaktır.' diye ekliyor.

Bu süreçte, niyetlerinizi, hedeflerinizi, isteklerinizi netleştirin, aklınızdan geçenlere dikkat edin.

Güner'in paylaşımından öne çıkan satırlar şu şekilde:

'Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler, ulaşmak istediğiniz hedefler, gerçekleştirmek istediğiniz projeler veya değiştirmek istediğiniz alışkanlıklar neler? Bunları düşünmek, yazmak, planlamak ve mümkün olduğunca somutlaştırmak için güzel bir zaman.

Bunun yöntemi tamamen kişiye özel. Kimi meditasyon yapmayı sever, kimi yazarak düşüncelerini çok daha iyi toparlar, kimi çizerek veya görselleştirerek çalışır, kimi de sadece sessizce oturup önündeki birkaç ayı planlamak ister...

Yöntem size kalmış.

Ama burada önemli bir ayrıntı var; ne istediğinizi mümkün olduğunca net ifade edin, net düşünün, net plan yapın, net bir şekilde hareket edin!

Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl hissetmek istiyorsunuz? Karşınızdaki insanda sizin için vazgeçilmez olan özellikler neler? Nasıl bir ilişki dinamiğine ihtiyacınız var? gibi her şeyi detaylandırmak iyi gelir...

Aynı şey para, iş, kariyer veya eğitim için de geçerli. başarılı olmak istiyorum yerine, sizin için başarının ne anlama geldiğini tarif edin. Ve sonrasında planlayarak harekete geçin...'

Dinçer Güner'in X paylaşımını buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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