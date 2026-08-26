Yılın En Değerli Zamanlarından Biri: Bu Gün ve Saatte Ağzınızdan Çıkanlara Dikkat!

Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşımda özellikle yarına (27 Ağustos) saat 13.15 ile 02.54 arasına dikkat çekiyor. 'Bu saatleri not al, yılın en değerli zamanlarından biri' diyen Güner, 'Sürekli bu olmaz, bunu yapamam, zaten benim şansım yok demek yerine, gerçekten hayatınızda neyin olmasını istediğinize odaklanmak çok daha anlamlı olacaktır.' diye ekliyor.

Bu süreçte, niyetlerinizi, hedeflerinizi, isteklerinizi netleştirin, aklınızdan geçenlere dikkat edin.

Güner'in paylaşımından öne çıkan satırlar şu şekilde:

'Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyler, ulaşmak istediğiniz hedefler, gerçekleştirmek istediğiniz projeler veya değiştirmek istediğiniz alışkanlıklar neler? Bunları düşünmek, yazmak, planlamak ve mümkün olduğunca somutlaştırmak için güzel bir zaman.

Bunun yöntemi tamamen kişiye özel. Kimi meditasyon yapmayı sever, kimi yazarak düşüncelerini çok daha iyi toparlar, kimi çizerek veya görselleştirerek çalışır, kimi de sadece sessizce oturup önündeki birkaç ayı planlamak ister...

Yöntem size kalmış.

Ama burada önemli bir ayrıntı var; ne istediğinizi mümkün olduğunca net ifade edin, net düşünün, net plan yapın, net bir şekilde hareket edin!

Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl hissetmek istiyorsunuz? Karşınızdaki insanda sizin için vazgeçilmez olan özellikler neler? Nasıl bir ilişki dinamiğine ihtiyacınız var? gibi her şeyi detaylandırmak iyi gelir...

Aynı şey para, iş, kariyer veya eğitim için de geçerli. başarılı olmak istiyorum yerine, sizin için başarının ne anlama geldiğini tarif edin. Ve sonrasında planlayarak harekete geçin...'