Yılın En Değerli Zamanlarından Biri: Bu Gün ve Saatte Ağzınızdan Çıkanlara Dikkat!
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Astrolojik olarak oldukça önemli günlerden geçiyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, özellikle 27 Ağustos tarihine dikkat çekerek 'yılın en değerli zamanlarından birisi' olduğunu söyledi. Bu tarihte ağzınızdan çıkanlara, kalbinizden geçenlere, dilediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın, belirli saatler arasında ne istediğinizi daha net görebilir, önemli bir karar alabilirsiniz.
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Merkür, Güneş'in Kalbinde Yer Alacak
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Ağzından Çıkana, Aklından Geçene Dikkat Et!
Dinçer Güner'in X paylaşımını buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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