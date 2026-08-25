Psikolojiye Göre Kara Mizahı Seven Kişilerin Ortak Yönleri
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Mizah anlayışınızın uyuştuğu bir kişiyle anlaşmanız daha kolay olur. Psikolojiye göre, bir kişinin şaka yapma biçimi, altta yatan psikolojik yapısına ve kişilerarası ilişkilerini nasıl yönettiğine dair ince bir ipucu verebilir. Bu nedenle benzer mizaha sahip kişilerin anlaşması da daha kolaydır.
Peki psikoloji, kara mizahı seven kişiler hakkında ne diyor?
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Kara mizahı seven kişiler "uyumsuz kişilik özelliklerini" daha fazla gösterme eğiliminde.
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Araştırma bulguları, daha karanlık mizah tarzlarının sürekli olarak daha sorunlu kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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