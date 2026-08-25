Psikolojiye Göre Kara Mizahı Seven Kişilerin Ortak Yönleri

Estetik, Yaratıcılık ve Sanat Psikolojisi dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, alaycılık gibi daha karanlık mizah biçimlerini tercih eden kişilerin, uyumsuz kişilik özelliklerinin daha yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. Öte yandan daha hafif, daha eğlenceli mizahı seven kişiler ise kişilik bozukluklarıyla ilişkili özellikleri daha az sergileme eğiliminde olabilir.

Mizah, insanları sadece güldürmekten çok daha fazlasını yapan evrensel bir insan davranışıdır. Duygusal düzenleme, sosyal bağ kurma ve karmaşık fikirleri iletme aracı olarak hizmet eder. Psikolog Alberto Dionigi, 'Mizah, insan iletişiminin en büyüleyici biçimlerinden biridir ve yaklaşık 15 yıldır psikolojik işlevlerini inceliyorum' diyor.

Psikologlar genellikle mizahı farklı komik tarzlara ayırırlar. Daha hafif tarzlar arasında eğlence, iyiliksever mizah, saçmalık ve zekâ yer alır ve bunlar genellikle olumlu duyguları ve sosyal bağlantıyı teşvik eder. Daha karanlık mizah tarzları arasında ironi, hiciv ve alaycılık yer alır.

Dionigi, 'Mizahı genellikle doğası gereği olumlu bir şey olarak düşünürüz, ancak durum her zaman böyle değildir.' diyor.