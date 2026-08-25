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Psikolojiye Göre Kara Mizahı Seven Kişilerin Ortak Yönleri

Psikolojiye Göre Kara Mizahı Seven Kişilerin Ortak Yönleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 17:46
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Mizah anlayışınızın uyuştuğu bir kişiyle anlaşmanız daha kolay olur. Psikolojiye göre, bir kişinin şaka yapma biçimi, altta yatan psikolojik yapısına ve kişilerarası ilişkilerini nasıl yönettiğine dair ince bir ipucu verebilir. Bu nedenle benzer mizaha sahip kişilerin anlaşması da daha kolaydır.

Peki psikoloji, kara mizahı seven kişiler hakkında ne diyor?

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Kara mizahı seven kişiler "uyumsuz kişilik özelliklerini" daha fazla gösterme eğiliminde.

Kara mizahı seven kişiler "uyumsuz kişilik özelliklerini" daha fazla gösterme eğiliminde.

Estetik, Yaratıcılık ve Sanat Psikolojisi dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, alaycılık gibi daha karanlık mizah biçimlerini tercih eden kişilerin, uyumsuz kişilik özelliklerinin daha yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. Öte yandan daha hafif, daha eğlenceli mizahı seven kişiler ise kişilik bozukluklarıyla ilişkili özellikleri daha az sergileme eğiliminde olabilir.

Mizah, insanları sadece güldürmekten çok daha fazlasını yapan evrensel bir insan davranışıdır. Duygusal düzenleme, sosyal bağ kurma ve karmaşık fikirleri iletme aracı olarak hizmet eder. Psikolog Alberto Dionigi, 'Mizah, insan iletişiminin en büyüleyici biçimlerinden biridir ve yaklaşık 15 yıldır psikolojik işlevlerini inceliyorum' diyor.

Psikologlar genellikle mizahı farklı komik tarzlara ayırırlar. Daha hafif tarzlar arasında eğlence, iyiliksever mizah, saçmalık ve zekâ yer alır ve bunlar genellikle olumlu duyguları ve sosyal bağlantıyı teşvik eder. Daha karanlık mizah tarzları arasında ironi, hiciv ve alaycılık yer alır.

Dionigi, 'Mizahı genellikle doğası gereği olumlu bir şey olarak düşünürüz, ancak durum her zaman böyle değildir.' diyor.

Araştırma bulguları, daha karanlık mizah tarzlarının sürekli olarak daha sorunlu kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Araştırma bulguları, daha karanlık mizah tarzlarının sürekli olarak daha sorunlu kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, ortalama yaşı 40 olan 599 İtalyan yetişkinle anket yaptı. Katılımcılar, Çevrimiçi Mizah Tarzı Belirteçleri anketindeki soruları yanıtlayarak anketi tamamladılar. Bu araç, bir kişinin sekiz farklı mizah tarzını ne sıklıkla kullandığını ölçtü. Anket, katılımcılardan açıklamaların davranışlarıyla ne kadar örtüştüğüne bağlı olarak birden yediye kadar bir ölçekte ifadeleri derecelendirmelerini istedi.

Araştırma bulguları, daha karanlık mizah tarzlarının sürekli olarak daha sorunlu kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dionigi, 'Bence asıl mesaj, mizahın sadece olumlu veya olumsuz olmadığıdır: mizahı nasıl kullandığımız önemlidir,' diye açıkladı. '599 İtalyan yetişkin üzerinde yaptığımız çalışmada, özellikle alaycılık ve kinizm olmak üzere daha karanlık mizah tarzlarının, uyumsuz kişilik özellikleriyle daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu bulduk.' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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