Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tutuklandı

Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dünden itibaren adliyede devam eden ifade işlemleri bugün sabaha kadar sürerken aralarında belediye başkanları Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli tutuklandı.