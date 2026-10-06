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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 09:16 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 10:05
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Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

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Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dünden itibaren adliyede devam eden ifade işlemleri bugün sabaha kadar sürerken aralarında belediye başkanları Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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