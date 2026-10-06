Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tutuklandı
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Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
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Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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