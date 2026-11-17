Zoom, CNN Ve HSBC Dahil 178 Kuruluşun Sitesine Zararlı Kod Yerleştirildi: Hedef Kredi Kartı Ve Kripto Para
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Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden bazıları, kredi kartı bilgilerini ve kripto para transferlerini hedef alan büyük bir siber saldırıya uğradı. Güvenlik şirketi Report URI'nin tespitine göre Zoom, CNN, BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Fox News ve IKEA'nın aralarında bulunduğu 178 kuruluşun sitesinde zararlı kod bulundu. Saldırganlar şirketlerin kendi bilgisayar sistemlerine girmedi; hepsinin kullandığı web sitesi test platformu Optimizely'yi aracı yaptı. Saldırı 16 Kasım Pazartesi günü yaşandı.
Kaynak: Daily Mail, Gizmodo, The Next Web, Newsweek
Saldırganlar şirketlerin sistemine değil, hepsinin güvendiği Optimizely'ye sızdı.
Kod, sitelerdeki formlara girilen kart numarasını, son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu toplayacak şekilde yazılmıştı.
Kripto para gönderenlerin cüzdan adresi sessizce saldırganın adresiyle değiştirildi.
iPhone ve iPad'lerde ise eski yazılımlardaki açıkları kullanan saldırı araçları yüklenmeye çalışıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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