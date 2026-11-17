Siteler, farklı sayfa tasarımlarını denemek için Optimizely'nin küçük bir kod parçasını yüklüyor. Saldırganlar platformun Experimentation hesabı kayıt akışındaki bir açığı kullanıp bazı müşteri projelerinin özel kod bölümüne zararlı JavaScript ekledi. Kod, sitelerin kendi dosyalarından değil Optimizely'nin sunucularından, gerçek yazılımla yan yana dağıtıldı. Ziyaretçinin bir bağlantıya tıklaması ya da bir şey indirmesi gerekmiyordu, sayfayı açmak yeterliydi.

Report URI araştırmacısı Scott Helme ve ekibi 1.611 Optimizely dosyasını taradı, bunların 188'inde zararlı kod buldu. Dosyalar 178 kuruluşa ait. Helme gerçek sayının daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Listede Zoom, CNN, BBC, Fox News, NPR, HSBC'nin birçok ülkedeki kolu, Equifax, Salesforce, GitLab, Peacock, KLM, Virgin Media, Starbucks Canada, Mattel, Invisalign, ASPCA ve UNICEF USA da yer alıyor. İlk bulaşma, BBC'nin betiğinde 04.21'de (UTC) görüldü. BleepingComputer da Zoom, KLM, GitLab, BBC, CNN ve Salesforce sitelerinin zararlı yazılımı yüklediğini ya da yüklemeye çalıştığını bağımsız olarak doğruladı.