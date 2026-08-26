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Sevr Burcu Var: Osmanlı'da Yaşasanız Burcunuzun Karşılığı Ne Olurdu?

Sevr Burcu Var: Osmanlı'da Yaşasanız Burcunuzun Karşılığı Ne Olurdu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 08:33
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Astroloji çalışmaları, Osmanlı döneminde oldukça önemliydi. Bazı padişahlar sefere çıkmadan önce yıldızların konumuna bakıp yorumlar yapan müneccimbaşıların olduğu söylenir. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür bu ilme de İlm-i Nücum denirdi. Halk arasında da köklü bir yere sahip olan burçların isimleri ve yorumları da farklıydı.

Peki sizin burcunuzun Osmanlı'daki karşılığı ne?

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Koç Burcu: Hamel

Koç Burcu: Hamel

Hamel, sözlük anlamı olarak kuzu veya genç koç anlamına gelir. Osmanlı'da koç burçları genel olarak sadık, aceleci, samimi ve lider olarak tanımlanırdı. Ayrıca aşka aşık olarak tasvir edilirdi. Müneccimbaşılara göre, ava çıkmak için en iyi zaman koç burcu zamanıydı, yani martın sonuyla nisanın başında av mevsimiydi.

Boğa Burcu: Sevr

Boğa Burcu: Sevr

Sevr, Arapçada boğa veya öküz anlamına gelir. Boğa burcunun Osmanlı'daki yorumu biraz dramatikti: Yükte ağır olanı kaldıran ancak gönül yükünü kaldıramayan kişiler oldukları söylenirdi. Boğa burcu döneminde evlenmenin uygun olduğu düşünülürdü.

İkizler Burcu: Cevza

İkizler Burcu: Cevza

Cevza, merkezde olan, orta yerdeki yıldızlar anlamına gelir. Ayrıca Arap edebiyatında ikiz insan silüeti anlamı taşır. İkizler, Osmanlı'da tamamen farklı bir yoruma sahiptir. İkizlerin yücelikle, yükseklikle ilişkilendirildiği söylenir. Bu dönemde yapılan anlaşmaların kalıcı olduğu düşünülür.

Yengeç Burcu: Seretân

Yengeç Burcu: Seretân

Seretân, doğrudan yengeç demektir. Günümüzde ailesine bağlı olduğu söylenen yengeçlerin, Osmanlı'da yalnızlığı seven ve inatçı kişiler olduğu söylenirdi. Bu dönemde avlanmanın ve yeni kıyafetler giymenin hayır getireceği düşünülürdü.

Aslan Burcu: Esed

Aslan Burcu: Esed

Esed, aslan anlamına gelen bir sözcüktür. Aslan burcunun gücü ve hükümdarlığı simgelediği düşünülür, saray minyatürlerinde sıkça yer verilirdi.

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Başak Burcu: Sünbüle

Başak Burcu: Sünbüle

Sünbüle, buğday başağı anlamına gelir. Osmanlı'da Başak burcu bugün de olduğu gibi düzenli ve titiz olarak tanımlanırdı. Sefere çıkmanın hayırlı olacağı zamanlardan biri kabul edilirdi.

Terazi Burcu: Mîzan

Terazi Burcu: Mîzan

Mîzan, adalet, tartı ve terazi anlamlarına gelir. Osmanlı'da Terazi burcu dönemi iletişim ve ilişkiler ile ilişkilendirildi. Yani devlet anlaşmalarını yapmak için uygun bir zamandı. Elçiler en çok bu dönemde gönderilirdi.

Akrep burcu: Akreb

Akrep burcu: Akreb

Akrep burçları ve ayları, Osmanlı döneminde uğursuz aylar olarak tanımlanırdı. Çünkü Merih, Mars gezegeni uğursuzlukla özdeşleştirilmişti. Ay bu burçtayken kötülüklerden sakınmak gerekirdi. Başak burcunda sefere çıkılması tavsiye edilirken bu dönemde sefere çıkılmaması önerilirdi.

Yay Burcu: Kavs

Yay Burcu: Kavs

Yay burcu, şimdilerde olduğu gibi o zamanlarda da neşeyle, mutlulukla, zevkle anılırdı. Osmanlı'da yay burcu zamanı geldiğinde mutluluğun, eğlencenin, bereketin de geleceği düşünülürdü.

Oğlak: Cedi

Oğlak: Cedi

Cedi, Arapça'da oğlak demektir. Osmanlı'da oğlak burçları, duygusal olarak tanımlanırdı. Aşkın peşinde koşan, genelde de mecnun hallere düşen kimseler olarak anılırlardı.

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Koca Burcu: Devl

Koca Burcu: Devl

Devl, su kovası anlamına gelirdi. Osmanlı'da Kova burcu döneminde bahçe işleri yapmanın, ekip biçmenin iyi sonuçlar vereceğine inanılırdı. Toprağın bereketli olacağı bu dönemde halk da bahçe işlerini yapardı.

Balık Burcu: Hût

Balık Burcu: Hût

Balık anlamına gelen Hût, bahar aylarına denk geldiği için doğumu müjdelerdi. Bu dönemde yapılacak olan bütün işlerin iyilik getireceğine inanılırdı. Balık burcunda doğan kişilerin vatana millete hayırlı kişiler olacağı düşünülürdü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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