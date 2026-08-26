Sevr Burcu Var: Osmanlı'da Yaşasanız Burcunuzun Karşılığı Ne Olurdu?

Astroloji çalışmaları, Osmanlı döneminde oldukça önemliydi. Bazı padişahlar sefere çıkmadan önce yıldızların konumuna bakıp yorumlar yapan müneccimbaşıların olduğu söylenir. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür bu ilme de İlm-i Nücum denirdi. Halk arasında da köklü bir yere sahip olan burçların isimleri ve yorumları da farklıydı.

Peki sizin burcunuzun Osmanlı'daki karşılığı ne?