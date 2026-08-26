Sevr Burcu Var: Osmanlı'da Yaşasanız Burcunuzun Karşılığı Ne Olurdu?
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Astroloji çalışmaları, Osmanlı döneminde oldukça önemliydi. Bazı padişahlar sefere çıkmadan önce yıldızların konumuna bakıp yorumlar yapan müneccimbaşıların olduğu söylenir. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür bu ilme de İlm-i Nücum denirdi. Halk arasında da köklü bir yere sahip olan burçların isimleri ve yorumları da farklıydı.
Peki sizin burcunuzun Osmanlı'daki karşılığı ne?
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Koç Burcu: Hamel
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Boğa Burcu: Sevr
İkizler Burcu: Cevza
Yengeç Burcu: Seretân
Aslan Burcu: Esed
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Başak Burcu: Sünbüle
Terazi Burcu: Mîzan
Akrep burcu: Akreb
Yay Burcu: Kavs
Oğlak: Cedi
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Koca Burcu: Devl
Balık Burcu: Hût
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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