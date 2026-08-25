Kıskançlık Düzeylerini İtiraf Edip Samimiyetiyle Güldüren Kişiler
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Aramızda kıskanç olmayan var mı? Eminiz 'ben hiç kıskanç değilim' diyen birisi bile esasında kıskançtır. Çocukken oyuncağımızı, büyüyünce arkadaşımızı, sevgilimizi, eşimizi kıskanmaya başlarız. Kimi bunu birazcık abartıp gülünç hallere de düşebilir. Bu kez o gülünç hallere düşenlere yer vereceğiz.
İşte X'te atılan bir tweete gelen birbirinden komik yorumlar.
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Sosyal medyanın en meşhur görsellerinden biri, kıskançlık üzerine.
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Gelelim "Kıskanç mısınız?" sorusunu bi' tutam goygoyla yanıtlayan kişilere.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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