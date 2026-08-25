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Kıskançlık Düzeylerini İtiraf Edip Samimiyetiyle Güldüren Kişiler

Kıskançlık Düzeylerini İtiraf Edip Samimiyetiyle Güldüren Kişiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 14:30
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Aramızda kıskanç olmayan var mı? Eminiz 'ben hiç kıskanç değilim' diyen birisi bile esasında kıskançtır. Çocukken oyuncağımızı, büyüyünce arkadaşımızı, sevgilimizi, eşimizi kıskanmaya başlarız. Kimi bunu birazcık abartıp gülünç hallere de düşebilir. Bu kez o gülünç hallere düşenlere yer vereceğiz. 

İşte X'te atılan bir tweete gelen birbirinden komik yorumlar.

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Sosyal medyanın en meşhur görsellerinden biri, kıskançlık üzerine.

Sosyal medyanın en meşhur görsellerinden biri, kıskançlık üzerine.

Haliyle aramızda 'ben kıskanç değilim' diyen biri varsa, onun doğruyu söylediğine inanmamız zor. Psikologlar bile 'dozunda' kıskançlığın olması gerektiğini, bunun ilişkiyi güçlendirdiğini söylüyor. Tabii dozunu biraz kaçırmanız, tatsız olaylara yol açabilir. Aşırı kıskanç biri, aslında kendi güvensizliğini karşı tarafa yansıtıyor demektir.

Burada klinik psikoloğun görüşlerine yer vermiştik:

Gelelim "Kıskanç mısınız?" sorusunu bi' tutam goygoyla yanıtlayan kişilere.

Gelelim "Kıskanç mısınız?" sorusunu bi' tutam goygoyla yanıtlayan kişilere.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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