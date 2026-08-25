Kıskançlık Düzeylerini İtiraf Edip Samimiyetiyle Güldüren Kişiler

Aramızda kıskanç olmayan var mı? Eminiz 'ben hiç kıskanç değilim' diyen birisi bile esasında kıskançtır. Çocukken oyuncağımızı, büyüyünce arkadaşımızı, sevgilimizi, eşimizi kıskanmaya başlarız. Kimi bunu birazcık abartıp gülünç hallere de düşebilir. Bu kez o gülünç hallere düşenlere yer vereceğiz.

İşte X'te atılan bir tweete gelen birbirinden komik yorumlar.