KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı
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ÖSYM tarafından 4 Ekim'de uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak?
İşte ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranıyla ilgili merak edilenler...
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KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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