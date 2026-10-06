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KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı

KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 09:43
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ÖSYM tarafından 4 Ekim'de uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak?

İşte ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranıyla ilgili merak edilenler...

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KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sınavın yapıldığı 4 Ekim Pazar gününden yaklaşık dört hafta sonra duyurulacak sonuçlar, adayların kendi bilgileriyle erişimine açılacak.

Kamu kurumlarında ön lisans düzeyinde görev almak isteyen yüz binlerce aday için sonuç günü, atama ve tercih sürecinin de ilk adımı olacak.

KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı: Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı: Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sonuç açıklandığında sorgulama için şu adımları izlemek gerekiyor:

  • sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

  • T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi yazın.

  • Giriş yaparak 2026-KPSS Ön Lisans sonuç bilgilerinize ulaşın.

KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapıldı, Kaç Aday Katıldı?

KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapıldı, Kaç Aday Katıldı?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15 ile 12.25 arasında uygulandı. Yaklaşık 1 milyon 590 bin adayın girmesi beklenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

KPSS Ön Lisans Soruları ve Cevap Anahtarı Nerede?

ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak soruları ve cevapları kontrol edebiliyor. Sonuçlar açıklanana kadar adaylar bu sayede kendi performanslarını tahmini olarak hesaplayabiliyor.

KPSS Ön Lisans Puanları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS Ön Lisans Puanları Kaç Yıl Geçerli?

Açıklanacak KPSS Ön Lisans puanları, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içinde yeni bir sınav yapılmazsa puanların geçerliliği, yeni sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Sonuçların ardından ön lisans düzeyindeki kadrolara yönelik tercih döneminin ise Aralık 2026'da başlaması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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