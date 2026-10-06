KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Ekranı

2026-KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15 ile 12.25 arasında uygulandı. Yaklaşık 1 milyon 590 bin adayın girmesi beklenen sınav, 81 ilde ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

KPSS Ön Lisans Soruları ve Cevap Anahtarı Nerede?

ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak soruları ve cevapları kontrol edebiliyor. Sonuçlar açıklanana kadar adaylar bu sayede kendi performanslarını tahmini olarak hesaplayabiliyor.