İstanbul’da Bir Ortaokulda Bıçaklı Saldırı: İstanbul Valiliği 5 Öğrencinin Yaralandığını Açıkladı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 5 öğrenci yaralandı. İstanbul Valiliği’nden konu hakkında yapılan açıklamada “Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır” denildi.
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Başakşehir'in Kayaşehir bölgesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda bıçaklı saldırı meydana geldi.
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Olay yerinden ilk gelen görüntüler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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