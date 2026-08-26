Yapay Zeka Değil: 29 Parmaklı Kedi Dünya Rekoru Kırdı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dünyaya gelen Erebus isimli kedi, 29 parmağıyla dünya rekoru kırdı. ABC'nin World News Now programında, sahiplerinin 'mucizevi' olarak tanımladığı iyileşme sürecinin ardından Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı.

Maine Coon ırkından olan kedide, fazladan parmağın olmasının nedeni bu ırkta nispeten sık rastlanan polidaktili adındaki genetik bir özellik. 2016 yılında Journal of Feline Medicine and Surgery'de bir makale yayınlanmış ve bu ırktaki kedilerin farklı özelliğine dikkat çekilmişti.

Erebus'ın babası da her patisinde altışar parmakla dünyaya geldi. Toplam 24 parmağa sahip olan baba kedi, normal bir kediden altı parmak daha fazla parmağa sahip. Bu da, Erebus'ın bir patisinde sekiz, diğer patilerinde ise yedişer parmakla doğmasına zemin hazırlamış oldu.

'En fazla parmaklı kedi' ünvanı, 2002 yılında dünyaya gelen Jake isimli 28 parmaklı bir kediye aitti. Erebus, bir fazla parmakla yeni rekorun sahibi oldu.