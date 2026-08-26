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Yapay Zeka Değil: 29 Parmaklı Kedi Dünya Rekoru Kırdı!

Yapay Zeka Değil: 29 Parmaklı Kedi Dünya Rekoru Kırdı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 11:49
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Erebus Anomaly isimli kedinin hikayesi, tüm dünyada gündem oldu. 29 parmakla dünyaya gelen kedi, sahibinin 'mucizevi' olarak tanımladığı iyileşme sürecinin ardından bir de Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

İşte Erebus'ın hikayesi!

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29 parmağıyla dünya rekoru kırdı.

29 parmağıyla dünya rekoru kırdı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dünyaya gelen Erebus isimli kedi, 29 parmağıyla dünya rekoru kırdı. ABC'nin World News Now programında, sahiplerinin 'mucizevi' olarak tanımladığı iyileşme sürecinin ardından Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı.

Maine Coon ırkından olan kedide, fazladan parmağın olmasının nedeni bu ırkta nispeten sık rastlanan polidaktili adındaki genetik bir özellik. 2016 yılında Journal of Feline Medicine and Surgery'de bir makale yayınlanmış ve bu ırktaki kedilerin farklı özelliğine dikkat çekilmişti.

Erebus'ın babası da her patisinde altışar parmakla dünyaya geldi. Toplam 24 parmağa sahip olan baba kedi, normal bir kediden altı parmak daha fazla parmağa sahip. Bu da, Erebus'ın bir patisinde sekiz, diğer patilerinde ise yedişer parmakla doğmasına zemin hazırlamış oldu.

'En fazla parmaklı kedi' ünvanı, 2002 yılında dünyaya gelen Jake isimli 28 parmaklı bir kediye aitti. Erebus, bir fazla parmakla yeni rekorun sahibi oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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