article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gizemini Çözmeye Çalışıyorlar: Bahçelerinde Gömülü 70 Kiloluk Heykel Buldular!

Gizemini Çözmeye Çalışıyorlar: Bahçelerinde Gömülü 70 Kiloluk Heykel Buldular!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 09:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

San Francisco'da yaşayan Greg Gatwood ve Judy Gittelsohn çifti, arka bahçelerinde büyük bir heykel buldu. Yaklaşık 70 kilo olan heykel, toprak altından bir bütün olarak çıktı. Mayıs ayından bu yana, heykelin gizemini çözmeye çalışıyorlar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka bahçelerinde 70 kiloluk heykel buldular.

Arka bahçelerinde 70 kiloluk heykel buldular.

Greg Gatwood, evinin arka bahçesinde çalışırken küreği toprağın altında sert bir şeye çarptı. 65 yaşındaki peyzaj mimarı Gatwood, eski bir çit direğinin temeline çarptığını düşündü. Nesneyi bir kazmayla çıkarınca, neye uğradığını şaşırdı: Bir bütün şeklinde kadın büstü ortaya çıktı.

Kireç taşından yapılmış olan bu ağır parça, dikdörtgen bir tabandan yükselen bir kadının başı ve boynundan oluşuyor. Heykelin yaklaşık 150 pound, yani 70 kilo olduğu söyleniyor. Gatwood, NBC Bay Area'dan Raj Mathai'ye verdiği röportajda 'Bu heyecan verici. Muhtemelen bir bahçede şimdiye kadar kazdığım en heyecan verici şey ve yıllar boyunca birçok şey kazdım.' diyor.

Gatwood, gizemli başyapıtı profesyonel ressam olan ortağı Judy Gittelsohn'a gösterdi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Gatwood ve Gittelsohn, büstü kimin oyduğunu ve arka bahçelerine nasıl geldiğini çözmeyi kendilerine görev edindiler.

Heykeli kimin yaptığını belirlemek oldukça zor.

Heykeli kimin yaptığını belirlemek oldukça zor.

Uzmanlar, imza veya herhangi bir tarihi belge olmadan heykeli kimin yaptığını belirlemenin zor, hatta imkansız olabileceğini söylüyor. 

Gittelsohn'un, heykelin yapımcısı hakkında güçlü bir tahmini var: Ralph Stackpole. 

Stackpole, 20. yüzyılın ilk yarısında San Francisco'da yaşayan Amerikalı bir heykeltıraşdı. 1901'de şehre taşındı ve sonraki yıllarda eserleriyle şehre damgasını vurdu. Ünlü isim, San Francisco'daki tarihi Pasifik Kıyısı Borsası binasının girişini hala koruyan iki devasa Art Deco figürünü yapmıştı.

Heykel, Stackpole'a ait olsa bile heykelin oraya nasıl geldiğini, neden toprağa gömülü olduğunu anlamak zor. 

Açıklama ne olursa olsun, Gatwood heykelin tadını çıkarmayı planlıyor.  Heykelin sergilenmesi için evin arka bahçesine bir kaide inşa ediyor ve çift, eserin 'bir müzede sergilenmesi gereken paha biçilmez bir heykel olduğunu' öğrenmedikçe bu eseri sergilemeye devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın