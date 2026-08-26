Gizemini Çözmeye Çalışıyorlar: Bahçelerinde Gömülü 70 Kiloluk Heykel Buldular!

Greg Gatwood, evinin arka bahçesinde çalışırken küreği toprağın altında sert bir şeye çarptı. 65 yaşındaki peyzaj mimarı Gatwood, eski bir çit direğinin temeline çarptığını düşündü. Nesneyi bir kazmayla çıkarınca, neye uğradığını şaşırdı: Bir bütün şeklinde kadın büstü ortaya çıktı.

Kireç taşından yapılmış olan bu ağır parça, dikdörtgen bir tabandan yükselen bir kadının başı ve boynundan oluşuyor. Heykelin yaklaşık 150 pound, yani 70 kilo olduğu söyleniyor. Gatwood, NBC Bay Area'dan Raj Mathai'ye verdiği röportajda 'Bu heyecan verici. Muhtemelen bir bahçede şimdiye kadar kazdığım en heyecan verici şey ve yıllar boyunca birçok şey kazdım.' diyor.

Gatwood, gizemli başyapıtı profesyonel ressam olan ortağı Judy Gittelsohn'a gösterdi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Gatwood ve Gittelsohn, büstü kimin oyduğunu ve arka bahçelerine nasıl geldiğini çözmeyi kendilerine görev edindiler.