Gizemini Çözmeye Çalışıyorlar: Bahçelerinde Gömülü 70 Kiloluk Heykel Buldular!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
San Francisco'da yaşayan Greg Gatwood ve Judy Gittelsohn çifti, arka bahçelerinde büyük bir heykel buldu. Yaklaşık 70 kilo olan heykel, toprak altından bir bütün olarak çıktı. Mayıs ayından bu yana, heykelin gizemini çözmeye çalışıyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka bahçelerinde 70 kiloluk heykel buldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heykeli kimin yaptığını belirlemek oldukça zor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın