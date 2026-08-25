Karahantepe'de Tam 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Keşfedildi
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Karahantepe’de 2026 yılı kazıları devam ediyor. İlk kez 1997 yılında keşfedilen, Neolitik dönemden kaldığı düşünülen kazı alanında bu kez heyecanlı bir gelişme yaşandı. Karahantepe'de yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu.
Heyecanlı gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.
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Karahantepe'de leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen heykel bulundu.
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Heykel, yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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