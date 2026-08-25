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Karahantepe'de Tam 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Keşfedildi

Karahantepe'de Tam 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Keşfedildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:40
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Karahantepe’de 2026 yılı kazıları devam ediyor. İlk kez 1997 yılında keşfedilen, Neolitik dönemden kaldığı düşünülen kazı alanında bu kez heyecanlı bir gelişme yaşandı. Karahantepe'de yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu.

Heyecanlı gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

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Karahantepe'de leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen heykel bulundu.

Karahantepe'de leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen heykel bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu. 

Şanlıurfa yakınlarında bulunan Karahantepe'de kazılar 2019 yılından beri devam ediyor. Her yıl yapılan yeni keşifler, büyük heyecan yaratıyor. 2026 sezonunda da tarihe ışık tutan önemli eserler keşfedildi. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Bakan Ersoy, “Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.” dedi.

Heykel, yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde bulundu.

Heykel, yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde bulundu.

Heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, diğer eserlerden ayrılıyor. 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çeken heykel, tam 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde 

Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Karahantepe'de detaylı incelemeler ve kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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