Karahantepe'de Tam 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Şanlıurfa yakınlarında bulunan Karahantepe'de kazılar 2019 yılından beri devam ediyor. Her yıl yapılan yeni keşifler, büyük heyecan yaratıyor. 2026 sezonunda da tarihe ışık tutan önemli eserler keşfedildi. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Bakan Ersoy, “Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.” dedi.