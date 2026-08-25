820 Yıldır Ayakta: Çivi Kullanılmadan Yapılan Ahşap Cami Tarihe Meydan Okuyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde görenleri büyüleyen bir cami bulunuyor. Halk arasında 'Çivisiz Cami' olarak bilinen Göğceli Cami, tam 820 yıldır ayakta. Türkiye'nin ayakta kalan tek ahşap camisi olan Göğceli Cami adeta tarihe meydan okuyor.
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Tarihe meydan okuyan 'çivisiz' cami!
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Deprem takozu sayesinde ayakta kaldı.
Kök boya kullanılan camideki motifler hala canlı duruyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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