820 Yıldır Ayakta: Çivi Kullanılmadan Yapılan Ahşap Cami Tarihe Meydan Okuyor

Halk arasında Çivisiz Cami olarak bilinen Göğceli Cami, Türkiye'nin en eski ahşap camisi olarak kabul ediliyor. Cami, ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen mimarinin en güzel örneklerinden biri. İnşa kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği ise yurt dışından gelen bilim insanları tarafından tespit edilmiş. Bilim insanlarının yaptıkları testlere göre, caminin 1206 yılında inşa edildiği görülmüş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aktardıklarına göre cami ahşaptan yığma tekniğinde, köşeleri kurtboğazı geçmelerle duvar boyunca tek parça olarak uzatılan ahşap perdelerle inşa edilmiş. Yapının inşasında çivi kullanılmamış.