article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
820 Yıldır Ayakta: Çivi Kullanılmadan Yapılan Ahşap Cami Tarihe Meydan Okuyor

820 Yıldır Ayakta: Çivi Kullanılmadan Yapılan Ahşap Cami Tarihe Meydan Okuyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 12:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Samsun'un Çarşamba ilçesinde görenleri büyüleyen bir cami bulunuyor. Halk arasında 'Çivisiz Cami' olarak bilinen Göğceli Cami, tam 820 yıldır ayakta. Türkiye'nin ayakta kalan tek ahşap camisi olan Göğceli Cami adeta tarihe meydan okuyor.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihe meydan okuyan 'çivisiz' cami!

Tarihe meydan okuyan 'çivisiz' cami!

Halk arasında Çivisiz Cami olarak bilinen Göğceli Cami, Türkiye'nin en eski ahşap camisi olarak kabul ediliyor. Cami, ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen mimarinin en güzel örneklerinden biri. İnşa kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği ise yurt dışından gelen bilim insanları tarafından tespit edilmiş. Bilim insanlarının yaptıkları testlere göre, caminin 1206 yılında inşa edildiği görülmüş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aktardıklarına göre cami ahşaptan yığma tekniğinde, köşeleri kurtboğazı geçmelerle duvar boyunca tek parça olarak uzatılan ahşap perdelerle inşa edilmiş. Yapının inşasında çivi kullanılmamış.

Deprem takozu sayesinde ayakta kaldı.

Deprem takozu sayesinde ayakta kaldı.

Sekiz asırdır ayakta duran caminin zemininde deprem takozu kullanıldığı biliniyor. Bu sayede cami, yıllar boyunca meydana gelen sarsıntıları sağlam bir şekilde atlatabiliyor. 

Duvarlar, direkler, direk başları, kirişler, mertekler gibi yapının birçok yerinde karaağaç, dışbudak ve kestane gibi ağaçlar kullanıldığı belirtiliyor. Yapının tabanının büyük taşlar üzerine yerleştirilmiş kütükler yardımıyla yerden 60-70 cm yükseltildiği aktarılıyor. Bu sayede cami, taşınabilir özelliğe de sahip.

Kök boya kullanılan camideki motifler hala canlı duruyor.

Kök boya kullanılan camideki motifler hala canlı duruyor.

Camide kök boyalarıyla yapılan nakışlar göze çarpıyor. Camideki klasik motif ve kompozisyon düzeni nakışların erken Osmanlı Dönemi'nde başlayıp klasik devir sonundaki bir dönemde yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın