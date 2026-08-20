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Kız Kardeşler Çeyiz Paralarıyla Yaptırdı: "Sanat Harikası" Denen Cami Görenleri Büyülüyor

Kız Kardeşler Çeyiz Paralarıyla Yaptırdı: "Sanat Harikası" Denen Cami Görenleri Büyülüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 09:44
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Kuzey Makedonya'da Osmanlı - Türk esintileri görenleri büyülümeye devam ediyor. Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Alaca Cami, ender tarihi eserler arasında gösteriliyor. Alaca Cami, özellikle iç ve dış cephelerindeki süslemeleriyle dikkat çekiyor. Detaylarını saatler boyunca incelemek isteyeceğiniz bu yapı, tarihe meydan okuyor. 

Kaynak: AA / Mahmut Serdar Alakuş

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Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası.

Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Osmanlı mirası Alaca Cami, turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Zarafetiyle dikkat çeken cami, Kalkandelen'i ortadan ikiye bölen Pena Nehri'nin yakınında bulunuyor. Camiye bu ismin verilme sebebinin ise duvarlarındaki dekorasyondan ötürü olduğu söyleniyor. 'Paşa Camisi' olarak da bilinen Alaca Cami'nin 15. yüzyılda yaptırıldığı rivayet ediliyor.

Kız kardeşlerin çeyiz paralarıyla yaptırılmış.

Kız kardeşlerin çeyiz paralarıyla yaptırılmış.

Hurşide ve Mensure kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak 15. yüzyılda yaptırdığı rivayet edilen cami, tıpkı çeyizler gibi süslenmiş. İç cephesi ayrı, dış cephesi ayrı süslenen caminin detayları, görenlerin ilgisini çekiyor. İç cephesinde boş kalan tek bir alanın bile olmadığı caminin içini saatlerce incelemek gerekiyor. Her seferinde de farklı bir detay dikkatini çekiyor.

Caminin avlusunda, kız kardeşlerin de türbeleri bulunuyor.

Süslemeleri korumak için tadilat sırasında on binlerce yumurta kullanılmış.

Süslemeleri korumak için tadilat sırasında on binlerce yumurta kullanılmış.

Sanat harikası olarak tanımlanan caminin resim, süsleme ve bezemelerinin uzun süre dayanması ve canlılığını koruması için tadilatı sırasında 10 binlerce yumurta kullanıldığı sanat tarihi kaynaklarında belirtiliyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan cami imamı Emir Kasami, Alaca Cami'nin benzerini daha önce görmediğini ifade ederek, süslemeler arasında bulunan köşk ve konak resimlerinin Endülüs medeniyetinden esinlenerek yapılmış olabileceğini söylüyor.

Alaca Cami, bölgenin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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