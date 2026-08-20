Kız Kardeşler Çeyiz Paralarıyla Yaptırdı: "Sanat Harikası" Denen Cami Görenleri Büyülüyor

Sanat harikası olarak tanımlanan caminin resim, süsleme ve bezemelerinin uzun süre dayanması ve canlılığını koruması için tadilatı sırasında 10 binlerce yumurta kullanıldığı sanat tarihi kaynaklarında belirtiliyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan cami imamı Emir Kasami, Alaca Cami'nin benzerini daha önce görmediğini ifade ederek, süslemeler arasında bulunan köşk ve konak resimlerinin Endülüs medeniyetinden esinlenerek yapılmış olabileceğini söylüyor.

Alaca Cami, bölgenin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak gösteriliyor.