Kız Kardeşler Çeyiz Paralarıyla Yaptırdı: "Sanat Harikası" Denen Cami Görenleri Büyülüyor
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Kuzey Makedonya'da Osmanlı - Türk esintileri görenleri büyülümeye devam ediyor. Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Alaca Cami, ender tarihi eserler arasında gösteriliyor. Alaca Cami, özellikle iç ve dış cephelerindeki süslemeleriyle dikkat çekiyor. Detaylarını saatler boyunca incelemek isteyeceğiniz bu yapı, tarihe meydan okuyor.
Kaynak: AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası.
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Kız kardeşlerin çeyiz paralarıyla yaptırılmış.
Süslemeleri korumak için tadilat sırasında on binlerce yumurta kullanılmış.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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