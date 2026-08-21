Usta-Çırak Rekabeti Hüzünlü Sonla Bitti: Şehrin Sembolü Tarihi Yapının Yürek Burkan Efsanesi

Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un sembollerinden biri olarak biliniyor. Fakat Çifte Minerali Medrese'nin bir kitabesi olmadığı için, bu ihtişamlı bina hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Medresenin Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın kızı olan Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Medrese hakkında ortaya atılan, trajik bir efsane daha var.