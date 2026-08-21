Usta-Çırak Rekabeti Hüzünlü Sonla Bitti: Şehrin Sembolü Tarihi Yapının Yürek Burkan Efsanesi
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Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un sembollerinden biri olarak biliniyor. Fakat Çifte Minerali Medrese'nin bir kitabesi olmadığı için, bu ihtişamlı bina hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Medresenin Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın kızı olan Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği söyleniyor.
Ayrıca Medrese hakkında ortaya atılan, trajik bir efsane daha var.
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Erzurum'un sembolü Çifte Minareli Medrese'nin iki minaresi var. Fakat minareler, aynı değil.
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İkinci efsane biraz trajik.
Çırak hatasını fark eder ama iş işten geçmiştir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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