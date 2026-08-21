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Usta-Çırak Rekabeti Hüzünlü Sonla Bitti: Şehrin Sembolü Tarihi Yapının Yürek Burkan Efsanesi

Usta-Çırak Rekabeti Hüzünlü Sonla Bitti: Şehrin Sembolü Tarihi Yapının Yürek Burkan Efsanesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 12:07
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Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un sembollerinden biri olarak biliniyor. Fakat Çifte Minerali Medrese'nin bir kitabesi olmadığı için, bu ihtişamlı bina hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Medresenin Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın kızı olan Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği söyleniyor. 

Ayrıca Medrese hakkında ortaya atılan, trajik bir efsane daha var.

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Erzurum'un sembolü Çifte Minareli Medrese'nin iki minaresi var. Fakat minareler, aynı değil.

Erzurum'un sembolü Çifte Minareli Medrese'nin iki minaresi var. Fakat minareler, aynı değil.

Çifte Minareli Medrese'nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Fakat medrese hakkında dilden dile dolaşan iki farklı efsane var. Bu efsanelerden ilki, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'ın bu medreseyi kızı için yaptırmaya başladığı ancak bir savaş için yola çıkıp savaş sonucunda da sultan şehit düşünce medresenin yapımının yarım kaldığı yönünde. 

Efsanenin devamında ise sultanın şehadeti dolayısıyla medresenin inşasında çalışan mimarların, ustaların ve kalfaların emeklerinin karşılığını alamayınca işlerini bıraktıkları söyleniyor. Dolayısıyla inşaat ve minareler yarım kalıyor.

İkinci efsane biraz trajik.

İkinci efsane biraz trajik.

Meşhur çifte minarelerin birini usta, diğerini de çırağı yapmaya başlar. Çırağın yaptığı minare, zamanla ustasının minaresinden daha gösterişli olmaya başlar. Daha sade çalışan usta da bu durumun farkına varır. Tabii gururuna yediremez ve çırağına bu konuda bir şey söylemez. 

Gel zaman git zaman çırak iyice gururlanmaya başlar. Halkında çırağın yaptığı minareyi daha çok beğenmesiyle, çırak kendisini ustasından üstün görür. Rivayete göre çok sıcak bir günde yine minarelerde çalışma devam ederken çırak, öteki minarede çalışan ustasına seslenerek su ister. 

Çırağının su isteğine çok içerleyen usta

'Usta idim oldum şegirt

Al bardağı suya seğirt.'  

der ve kendini minareden atar.

Çırak hatasını fark eder ama iş işten geçmiştir.

Çırak hatasını fark eder ama iş işten geçmiştir.

'Ustam gitti ben ne dururum?' diyen çırak da ustasının ardından atlar. Çalışan işçiler bu olaya çok üzülürler ve işi yarım bırakırlar. Böylece minarelerin inşası da yarım kalır. O günden bugüne de minareler bir daha tamamlanmaz.

Bu anlatılan sadece bir efsaneden ibaret olsa da mimari yapının üzerinde bu efsaneyi destekleyen bazı işaretlere rastlamak mümkün. Örneğin Çfte Minareli Medrese'nin sağ yarısı gerçekten bir çırak, sol yarısı ise usta tarafından yapılmış gibidir. 

Sağ yarısındaki sütunlar, duvar kenarları ve diğer detaylar daha işlemeli ve gösterişli iken, sol yarısı sadedir.

Belki de kararsız bir ikizler burcunun eseridir, kim bilir! :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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