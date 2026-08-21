Nemrut Dağı'ndaki Büyüleyici Heykellerin Nasıl Korunduğu Ortaya Çıktı
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki anıtsal heykeller, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Büyüleyici atmosferiyle görenleri etkileyen heykeller, maalesef olumsuz hava koşulları nedeniyle yıllar içerisinde zarar görebiliyor.
Peki Nemrut Dağı'ndaki heykeller, nasıl korunuyor?
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2 Bin Yıllık Heykeller Koruma Altında
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1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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