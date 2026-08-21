Nemrut Dağı'ndaki Büyüleyici Heykellerin Nasıl Korunduğu Ortaya Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki anıtsal heykellerin, güçlendirildiğini açıkladı. Ersoy, yaptığı paylaşımda ''Nemrut’un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. ' ifadelerine yer verdi.

Nemrut Dağı'ndaki heykeller, nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriliyor ve tüm çatlaklar taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Bu işlem, eserlerin görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmıyor. Nemrut’un eşsiz değerleri, zamana ve zorlu iklim şartlarına karşı koruma altına alınıyor.