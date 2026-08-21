article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nemrut Dağı'ndaki Büyüleyici Heykellerin Nasıl Korunduğu Ortaya Çıktı

Nemrut Dağı'ndaki Büyüleyici Heykellerin Nasıl Korunduğu Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 10:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki anıtsal heykeller, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Büyüleyici atmosferiyle görenleri etkileyen heykeller, maalesef olumsuz hava koşulları nedeniyle yıllar içerisinde zarar görebiliyor.

Peki Nemrut Dağı'ndaki heykeller, nasıl korunuyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Bin Yıllık Heykeller Koruma Altında

2 Bin Yıllık Heykeller Koruma Altında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki anıtsal heykellerin, güçlendirildiğini açıkladı. Ersoy, yaptığı paylaşımda ''Nemrut’un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkanlarıyla korumaya devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız sağlamlaştırma çalışmaları, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu yıl da aralıksız sürüyor. ' ifadelerine yer verdi.

Nemrut Dağı'ndaki heykeller, nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriliyor ve tüm çatlaklar taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Bu işlem, eserlerin görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmıyor. Nemrut’un eşsiz değerleri, zamana ve zorlu iklim şartlarına karşı koruma altına alınıyor.

1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor.

1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Nemrut Dağı’nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor.

Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa şartlarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı, beş yıllık program doğrultusunda ilerliyor.

Nemrut Dağı’nın binlerce yıllık anıtsal mirasının özgünlüğü korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın