Hollanda'daki Evler Neden Yamuk Yumuk?
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Hollanda'da nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı deniz seviyesinin altında yaşar. Bu nedenle ülke, bu farka uygun koşullar geliştirmiştir. Örneğin Amsterdam'daki evlerin bazılarının yamuk yumuk olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yamukluğun temel sebebi, ülke zemininin balçıktan oluşmasıdır.
Fakat binaların yamulmasının bazı farklı sebepleri de var.
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Hollanda'daki evler neden yamuk?
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Öne doğru eğilen evler ise bilerek öyle inşa edildi.
Peki bu evlerde yaşamak güvenli mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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