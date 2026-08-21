article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hollanda'daki Evler Neden Yamuk Yumuk?

Hollanda'daki Evler Neden Yamuk Yumuk?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 10:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollanda'da nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı deniz seviyesinin altında yaşar. Bu nedenle ülke, bu farka uygun koşullar geliştirmiştir. Örneğin Amsterdam'daki evlerin bazılarının yamuk yumuk olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yamukluğun temel sebebi, ülke zemininin balçıktan oluşmasıdır. 

Fakat binaların yamulmasının bazı farklı sebepleri de var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollanda'daki evler neden yamuk?

Hollanda'daki evler neden yamuk?

Öncelikle Amsterdam'daki bazı evlerin sağa, sola veya öne doğru eğimli olduğunu görebilirsiniz. Sağa, sola eğilen evlerin eğilme sebebi farklı, öne doğru eğimli olan evlerin sebebi farklıdır.

Amsterdam'daki tüm evler, nemli toprağa metrelerce derinliğe kadar kazılmış kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde kazıkları daha sağlam hale getirmek için çimento ile dolduruyorlar, ancak eski zamanlarda ahşap kazıklar kullanılıyordu. Eğer Amsterdam'da evler direkler üzerine inşa edilmeseydi, evler bataklık zemine gömülürdü. Amsterdam toprağı, direkler ilk sert kum tabakasına ulaşmadan önce metrelerce yumuşak kilden oluşur.

Evlerin sağa veya sola yatma sebebi ise bu ahşap direklerin düşük kalitede, kısa ve ince olmasıdır. Kısacası, inşaatçılar 300 yıllık bir garanti vermemişlerdi. 

Ahşap direklerin eskiliği ve kalitesi, Amsterdam'daki binaların zemine düzensiz bir şekilde batmasına ve evlerin eğik görünmesine neden oluyor.

Öne doğru eğilen evler ise bilerek öyle inşa edildi.

Öne doğru eğilen evler ise bilerek öyle inşa edildi.

19. yüzyılın başına kadar, Amsterdam'daki inşaat yönetmelikleri tüm evlerin öne doğru eğilmesi gerektiğini açıkça belirtiyordu. Hatta ne kadar eğilmesi gerektiği bile belirtilmişti. Köşelerdeki evlerin her iki 'açık' taraftan da öne doğru eğilmesi gerekiyordu.

Peki neden?

Ortaçağda, Avrupa'nın her yerinde evler ahşaptan yapılıyordu. Bu ahşap iskeletli binaların üst katı, alt kattan daha büyüktü. Bu yapı yönteminin en büyük avantajı, yağmur yağdığında suyun alt kata girmemesidir. Ayrıca, sokakta çok fazla yer kaplamadan daha büyük bir üst kat yapılmasına olanak sağlamıştır. Özellikle dar ortaçağ sokak planlarında bu büyük bir avantajdı.

Tarihsel olarak, Amsterdam'daki evlerin çoğu birden fazla amaçla kullanılıyordu; aynı zamanda depolama alanları oluyorlardı. Amsterdam tipik bir liman kentiydi. Burası, tüccarların şehre genellikle gemiyle giren her türlü malı alıp satarak para kazandıkları bir yerdi.

Pamuk, baharat ve kakao gibi mallar özel depolarda, ayrıca Amsterdam'daki tüccarların kanal evlerinin çatı katlarında saklanıyordu. Bu mallar, en üst kattaki çıkıntılı kirişteki kanca kullanılarak sokaktan yukarı kaldırılabiliyordu. Eğik bir cephe, malların duvara çarpma veya pencereyi kırma olasılığını azaltıyordu.

Peki bu evlerde yaşamak güvenli mi?

Peki bu evlerde yaşamak güvenli mi?

Amsterdam'da bir evin güvenli olup olmadığını anlamak için temelin durumunu kontrol etmenin, zemini açıp toprağı kazmaktan başka bir yolu yok. Tahmin edersiniz ki bu da oldukça maliyetli bir işlem. 

Amsterdam Belediyesi, bina incelemelerinin kaydını tutar ve raporları ileride başvurmak üzere saklar. Eğer Amsterdam'da bir ev satın alırsanız, mutlaka belediyeyle görüşün ve duvarlarda çatlak olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca bu evlerin düzenli aralıklarla güvenlik kontrolünden geçirildiğini de belirtelim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın