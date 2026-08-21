Hollanda'daki Evler Neden Yamuk Yumuk?

Öncelikle Amsterdam'daki bazı evlerin sağa, sola veya öne doğru eğimli olduğunu görebilirsiniz. Sağa, sola eğilen evlerin eğilme sebebi farklı, öne doğru eğimli olan evlerin sebebi farklıdır.

Amsterdam'daki tüm evler, nemli toprağa metrelerce derinliğe kadar kazılmış kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde kazıkları daha sağlam hale getirmek için çimento ile dolduruyorlar, ancak eski zamanlarda ahşap kazıklar kullanılıyordu. Eğer Amsterdam'da evler direkler üzerine inşa edilmeseydi, evler bataklık zemine gömülürdü. Amsterdam toprağı, direkler ilk sert kum tabakasına ulaşmadan önce metrelerce yumuşak kilden oluşur.

Evlerin sağa veya sola yatma sebebi ise bu ahşap direklerin düşük kalitede, kısa ve ince olmasıdır. Kısacası, inşaatçılar 300 yıllık bir garanti vermemişlerdi.

Ahşap direklerin eskiliği ve kalitesi, Amsterdam'daki binaların zemine düzensiz bir şekilde batmasına ve evlerin eğik görünmesine neden oluyor.