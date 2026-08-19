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Gittiği Yerlerden Taş Toplayarak Tam 33 Yılda Saray İnşa Eden Adam

Gittiği Yerlerden Taş Toplayarak Tam 33 Yılda Saray İnşa Eden Adam

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 13:46
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Fransa'da hiçbir mimarlık eğitimi olmayan bir postacının yaptığı saray, ülkedeki diğer saraylara taş çıkartıyor. 'Palace Ideal' isimli saray, Fransız postacı Ferdinand Cheval tarafından 33 yılda yapıldı. Sarayın taşları, postacının istikameti boyunca çevreden topladığı tuhaf şekilli taşlar oldu.

İlginç saray, bugünlerde birçok turisti ağırlıyor.

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Mimari bilgisi olmadan kocaman saray inşa etti.

Mimari bilgisi olmadan kocaman saray inşa etti.

Görmüş olduğunuz bina, Fransız postacı Ferdinand Cheval tarafından 33 yılda yapıldı. Hiç mimarlık eğitimi olmayan postacı, dağıtım istikameti boyunca çevreden topladığı tuhaf şekilli kayalar ve çakıl taşlarıyla bu harika sarayı inşa etti. Zaten her şey de Cheval’in ayağının ilginç şekilli bir kireç taşına takılmasıyla başlamıştı. 

Cheval, her gün yaklaşık 30 kilometrelik posta dağıtım mesaisi yaptı. Mesaisinde topladığı taşları önce ceplerinde, sonra sepetinde ve en sonunda el arabasıyla taşıdı.

Sarayın inşaatında çimento, kireç, harç ve tel kullanıldı.

Sarayın inşaatında çimento, kireç, harç ve tel kullanıldı.

Peki postacı, mimariyi nereden öğrendi dersiniz?

Elbette, dağıttığı mektuplardaki kartpostallardan ve dergilerdeki görsellerden öğrendi. Sarayın tasarımında Hindu tapınaklarından Doğu mimarisine, Orta Çağ kalelerinden İsviçre dağ evlerine kadar pek çok farklı kültürün izlerine yer verdi. Üstelik bu binanın dış cephesinde mitolojik figürler, çeşitli hayvanlar ve onlarca heykel yer alıyor.

1969 yılında tarihi eser ilan edildi.

1969 yılında tarihi eser ilan edildi.

Sarayın inşasına 1879'da başlayan Ferdinand Cheval, 1912'de ancak bitirebildi. Cheval, vefat edince bu sarayın içine gömülmek istemişti fakat yasal nedenlerle talebi reddedildi. 

1924 yılında hayatını kaybeden postacının inşa ettiği saray, 1969 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak tarihi eser ilan edildi. Bu eser, günümüzde bile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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