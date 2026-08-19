Gittiği Yerlerden Taş Toplayarak Tam 33 Yılda Saray İnşa Eden Adam

Görmüş olduğunuz bina, Fransız postacı Ferdinand Cheval tarafından 33 yılda yapıldı. Hiç mimarlık eğitimi olmayan postacı, dağıtım istikameti boyunca çevreden topladığı tuhaf şekilli kayalar ve çakıl taşlarıyla bu harika sarayı inşa etti. Zaten her şey de Cheval’in ayağının ilginç şekilli bir kireç taşına takılmasıyla başlamıştı.

Cheval, her gün yaklaşık 30 kilometrelik posta dağıtım mesaisi yaptı. Mesaisinde topladığı taşları önce ceplerinde, sonra sepetinde ve en sonunda el arabasıyla taşıdı.