Gittiği Yerlerden Taş Toplayarak Tam 33 Yılda Saray İnşa Eden Adam
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Fransa'da hiçbir mimarlık eğitimi olmayan bir postacının yaptığı saray, ülkedeki diğer saraylara taş çıkartıyor. 'Palace Ideal' isimli saray, Fransız postacı Ferdinand Cheval tarafından 33 yılda yapıldı. Sarayın taşları, postacının istikameti boyunca çevreden topladığı tuhaf şekilli taşlar oldu.
İlginç saray, bugünlerde birçok turisti ağırlıyor.
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Mimari bilgisi olmadan kocaman saray inşa etti.
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Sarayın inşaatında çimento, kireç, harç ve tel kullanıldı.
1969 yılında tarihi eser ilan edildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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