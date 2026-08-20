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Göbeklitepe'nin Tahtını Sarstı: Bilecik'te Tam 14 bin 500 Yıllık Heykelcikler Bulundu

Göbeklitepe'nin Tahtını Sarstı: Bilecik'te Tam 14 bin 500 Yıllık Heykelcikler Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:51
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Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda tarihi değiştirecek bir keşfe imza atıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında yapıldığı düşünülen heykelcikler keşfedildi. 

Bu keşif, tarihi milattan önce 9600-9500 yıllarına uzanan Göbeklitepe'nin bile binlerce yıl gerisinde kalıyor.

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Bilecik'te MÖ 14 bin 500 yıllarına tarihlenen heykelcikler keşfedildi.

Bilecik'te MÖ 14 bin 500 yıllarına tarihlenen heykelcikler keşfedildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda yürütülen çalışmalarda MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında yapıldığı değerlendirilen 25 kaplumbağa heykelciği bulundu. 

Kazılarda kireç taşından yapılmış, bazıları kil malzemeyle kaplanmış, en büyüğü yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve 20 santimetre genişliğinde olan yaklaşık 25 kaplumbağa figürü ortaya çıkarıldı.

Heykelciklerin ait olduğu dönem, Karbon-14 testleriyle tespit edildi.

Heykelciklerin ait olduğu dönem, Karbon-14 testleriyle tespit edildi.

Karbon-14 testleriyle Epipaleolitik Dönem'e (yaklaşık MÖ 20 bin ile MÖ 10 bin yılları arasında yer alan dönem) denk gelen, MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında oluşturulduğu belirlenen söz konusu heykelcikler büyük heyecan yarattı. 

Kaplumbağa heykellerinin, ritüel amaçlı yapılmış olabileceği düşünülüyor. 

Kazı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sarı, 'Hıdırellez'de insanlar adaklarını adarlar ve kağıtların üzerlerine dileklerini yazarlar. Ardından kapatırlar ve bir yere gömerler. Burada da aynı şekilde, yuvarlak halkalar oluşturan mimari bir düzenleme var. Bunların etrafında da toprağa saplanmış halde, çoğu yarım veya hızlıca şekillendirilmiş kireç taşından kaplumbağa heykelcikleri bulduk' dedi.

Heykeller, amatör şekillerde yapılmış.

Heykeller, amatör şekillerde yapılmış.

Sarı, kaplumbağanın pek çok kültürde uzun yaşamı ve dayanıklılığı temsil ettiğini vurguladı. Heykelciklerin bu nedenle de yapılmış olabileceğini aktaran Sarı, bulunan eserleri incelenmek ve restorasyonları yapılmak üzere Bilecik Müzesi ile BŞEÜ`ye teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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