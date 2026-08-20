Göbeklitepe'nin Tahtını Sarstı: Bilecik'te Tam 14 bin 500 Yıllık Heykelcikler Bulundu

Karbon-14 testleriyle Epipaleolitik Dönem'e (yaklaşık MÖ 20 bin ile MÖ 10 bin yılları arasında yer alan dönem) denk gelen, MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında oluşturulduğu belirlenen söz konusu heykelcikler büyük heyecan yarattı.

Kaplumbağa heykellerinin, ritüel amaçlı yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sarı, 'Hıdırellez'de insanlar adaklarını adarlar ve kağıtların üzerlerine dileklerini yazarlar. Ardından kapatırlar ve bir yere gömerler. Burada da aynı şekilde, yuvarlak halkalar oluşturan mimari bir düzenleme var. Bunların etrafında da toprağa saplanmış halde, çoğu yarım veya hızlıca şekillendirilmiş kireç taşından kaplumbağa heykelcikleri bulduk' dedi.