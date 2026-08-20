Göbeklitepe'nin Tahtını Sarstı: Bilecik'te Tam 14 bin 500 Yıllık Heykelcikler Bulundu
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Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda tarihi değiştirecek bir keşfe imza atıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında MÖ 14 bin 500 ila MÖ 11 bin 200 yıllarında yapıldığı düşünülen heykelcikler keşfedildi.
Bu keşif, tarihi milattan önce 9600-9500 yıllarına uzanan Göbeklitepe'nin bile binlerce yıl gerisinde kalıyor.
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Bilecik'te MÖ 14 bin 500 yıllarına tarihlenen heykelcikler keşfedildi.
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Heykelciklerin ait olduğu dönem, Karbon-14 testleriyle tespit edildi.
Heykeller, amatör şekillerde yapılmış.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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