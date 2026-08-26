"Havuzlu Villaya Gidenler Tatil Yapmasını Bilmiyor" Diyen Kullanıcı Herkesi İkiye Böldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimi tatil boyunca dinlenmeyi, tüm yılın acısını çıkarmayı isterken kimi de yeni yerler keşfetmeyi, sabahları erken uyanıp boş günlerini değerlendirmeyi ister. Zaten birçoğumuz da yıllık birkaç gün tatile çıkabildiği için, bu konu hep tartışılmıştır. Otelde mi kalmalı, havuzlu villa mı tutmalı, aynı paraya yurtdışına mı gitmeli... Gel de stres olmadan bir tatil yap yapabilirsen!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatilde Dinlenmek mi Gezmek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Havuzlu villaya tatile gidenler bence tatil yapmayı bilmiyor" diyen bir kullanıcı, tatilcileri ikiye böldü.
"Tatilde gün boyu yatılmaz" diyen bir kişi de bunun sıkıcı olduğunu savundu.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın