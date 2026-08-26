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"Havuzlu Villaya Gidenler Tatil Yapmasını Bilmiyor" Diyen Kullanıcı Herkesi İkiye Böldü

"Havuzlu Villaya Gidenler Tatil Yapmasını Bilmiyor" Diyen Kullanıcı Herkesi İkiye Böldü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 07:42
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Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimi tatil boyunca dinlenmeyi, tüm yılın acısını çıkarmayı isterken kimi de yeni yerler keşfetmeyi, sabahları erken uyanıp boş günlerini değerlendirmeyi ister. Zaten birçoğumuz da yıllık birkaç gün tatile çıkabildiği için, bu konu hep tartışılmıştır. Otelde mi kalmalı, havuzlu villa mı tutmalı, aynı paraya yurtdışına mı gitmeli... Gel de stres olmadan bir tatil yap yapabilirsen!

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Tatilde Dinlenmek mi Gezmek mi?

Tatilde Dinlenmek mi Gezmek mi?

İşte bu soru zaten yılda anca birkaç gün tatil yapabilen ülkemin insanlarını ikiye bölüyor. Hem yıllık izin almanın zor olduğu hem ekonominin el vermediği şu günlerde tatil yapmak çoğu kişi için lüks hale geldi. Hal böyle olunca kendimizi ödüllendirdiğimiz tatilimizi en güzel şekilde geçirmek istiyoruz. 

Kimi kendini bir otele atıp etinden sütünden yararlanıp bol bol uyumayı isterken kimi de farklı bir yere gidip gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi istiyor. Tabii otel, havuzlu villa, kamp gibi seçenekler de insanları ikiye bölüyor.

"Havuzlu villaya tatile gidenler bence tatil yapmayı bilmiyor" diyen bir kullanıcı, tatilcileri ikiye böldü.

"Havuzlu villaya tatile gidenler bence tatil yapmayı bilmiyor" diyen bir kullanıcı, tatilcileri ikiye böldü.
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Tatilde yemek yapmanın, temizilik yapmanın mantıksız olduğunu söyleyen kişi gün boyu yatmanın, her şeyin hazır gelmesinin daha mantıklı olduğunu söyledi.

"Tatilde gün boyu yatılmaz" diyen bir kişi de bunun sıkıcı olduğunu savundu.

"Tatilde gün boyu yatılmaz" diyen bir kişi de bunun sıkıcı olduğunu savundu.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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