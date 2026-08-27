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Avrupa'daki Yollarda Kullanılıyor: Mavi Zemin Üzerinde Denizanası Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Avrupa'daki Yollarda Kullanılıyor: Mavi Zemin Üzerinde Denizanası Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 12:48
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Trafik tabelalarının anlamını bilmek ve kurallara uymak tüm sürücülerin sorumluluğu. Fakat dünyadaki tüm trafik kurallarını bilmeniz imkansız. Ülkelerde farklı kurallar uygulanıyor olabilir ve yollarda daha önce hiç görmediğiniz bazı trafik tabelalarına rastlayabilirsiniz. Özellikle kuralların sıkı sıkı uygulandığı Avrupa'da ülkemizden farklı trafik işaretleri var.

Portekiz, Polonya ve İspanya'da kullanılan mavi zemin üzerine beyaz denizanası olan trafik tabelası da bunlardan biri. Peki bu işaret ne anlama geliyor?

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Mavi zemin üzerinde bu işareti görürseniz şaşırmayın.

Mavi zemin üzerinde bu işareti görürseniz şaşırmayın.

Avrupa'da trafik kurallarına sıkı sıkı uyuluyor. Örneğin Almanya'da aracınız yolda arıza verirse hemen kenara çekmeniz ve reflektörlü yelekler giymeniz gerekiyor. Araca müdahale etmeniz ise yasak. Bu kural, hem insan sağlığını hem de çevreyi koruyor. Trafik kuralları konulurken insanların güvenliği, hayvanların güvenliği ve doğanın korunması önceliklendiriliyor.

Örneğin görselde görmüş olduğunuz bu trafik levhası, denizanasına benzese de aslında ön farları ve bu farlardan yayılan ışığı temsil ediyor. Sürücülere, tünel, köprü ve görüş mesafesinin düştüğü karanlık yol bölümlerine yaklaşıldığını söylüyor. Bu trafik tabelası, sürücülere araçlarının kısa farlarını yakma zorunluluğu olduğunu bildiriyor.

Peki hangi ülkelerde kullanılıyor, Türkiye'de var mı?

Peki hangi ülkelerde kullanılıyor, Türkiye'de var mı?

Görmüş olduğunuz trafik tabelası, sadece bazı Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Denizanası trafik işareti, en sık Polonya, İspanya ve Portekiz'de bulunuyor. Bu işaret, 1968 yılında Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi'nin bir parçası olarak tanıtılmıştı. Fakat yıllar içerisinde biraz önemini yitirmeye başladı. Birçok modern araç, farları otomatik olarak açan sensörlerle donatıldığı için araç sürücülerinin farlarını yakmalarına gerek kalmıyor. 

Yine de bu trafik levhası, sürücüleri yolun gidişatı hakkında bilgilendirdiği için faydalı olarak görülüyor. Yurtdışına arabayla seyahat etmeden önce trafik kurallarını mutlaka kontrol edin. Farlarınızı açmadan araç kullanmak 7 ile 200 euro arasında para cezasına neden olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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