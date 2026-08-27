Avrupa'daki Yollarda Kullanılıyor: Mavi Zemin Üzerinde Denizanası Olan Trafik Tabelası Ne Demek?
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Trafik tabelalarının anlamını bilmek ve kurallara uymak tüm sürücülerin sorumluluğu. Fakat dünyadaki tüm trafik kurallarını bilmeniz imkansız. Ülkelerde farklı kurallar uygulanıyor olabilir ve yollarda daha önce hiç görmediğiniz bazı trafik tabelalarına rastlayabilirsiniz. Özellikle kuralların sıkı sıkı uygulandığı Avrupa'da ülkemizden farklı trafik işaretleri var.
Portekiz, Polonya ve İspanya'da kullanılan mavi zemin üzerine beyaz denizanası olan trafik tabelası da bunlardan biri. Peki bu işaret ne anlama geliyor?
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Mavi zemin üzerinde bu işareti görürseniz şaşırmayın.
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Peki hangi ülkelerde kullanılıyor, Türkiye'de var mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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