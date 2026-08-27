Avrupa'daki Yollarda Kullanılıyor: Mavi Zemin Üzerinde Denizanası Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Trafik tabelalarının anlamını bilmek ve kurallara uymak tüm sürücülerin sorumluluğu. Fakat dünyadaki tüm trafik kurallarını bilmeniz imkansız. Ülkelerde farklı kurallar uygulanıyor olabilir ve yollarda daha önce hiç görmediğiniz bazı trafik tabelalarına rastlayabilirsiniz. Özellikle kuralların sıkı sıkı uygulandığı Avrupa'da ülkemizden farklı trafik işaretleri var.

Portekiz, Polonya ve İspanya'da kullanılan mavi zemin üzerine beyaz denizanası olan trafik tabelası da bunlardan biri. Peki bu işaret ne anlama geliyor?