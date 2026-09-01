Dünyanın En Mutlu İnsanlarından Mutluluk Üzerine 10 Tavsiye

Tatilde gezip gördüğünüz yerlerde 'insanlar ne güzel yerlerde yaşıyor' diye düşündüğünüz olmuştur. Hatta 'ben de burada yaşasaydım ben de mutlu olurdum' bile demişsinizdir. Peki bu doğru mu? Mutluluğun sırrı yaşadığımız yerde mi saklı?

'Mutluluğun Mavi Bölgeleri' isimli kitabın yazarı Dan Buettner ve geçtiğimiz yıllarda National Geographic'te yayınlanan 'Dünyanın En Mutlu Yerleri' başlıklı yazı, yaşadığımız yerin mutluluk üzerindeki etkisi hakkında bir tartışma başlattı.

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