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Dünyanın En Mutlu İnsanlarından Mutluluk Üzerine 10 Tavsiye

Dünyanın En Mutlu İnsanlarından Mutluluk Üzerine 10 Tavsiye

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 12:04
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Tatilde gezip gördüğünüz yerlerde 'insanlar ne güzel yerlerde yaşıyor' diye düşündüğünüz olmuştur. Hatta 'ben de burada yaşasaydım ben de mutlu olurdum' bile demişsinizdir. Peki bu doğru mu? Mutluluğun sırrı yaşadığımız yerde mi saklı?

'Mutluluğun Mavi Bölgeleri' isimli kitabın yazarı Dan Buettner ve geçtiğimiz yıllarda National Geographic'te yayınlanan 'Dünyanın En Mutlu Yerleri' başlıklı yazı, yaşadığımız yerin mutluluk üzerindeki etkisi hakkında bir tartışma başlattı.

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"Mutluluğun Mavi Bölgeleri" isimli kitabın yazarına göre mutluluğun üç temel bileşeni var: Günlük zevk, amaç, yaşam memnuniyeti.

"Mutluluğun Mavi Bölgeleri" isimli kitabın yazarına göre mutluluğun üç temel bileşeni var: Günlük zevk, amaç, yaşam memnuniyeti.

Buettner, farklı ülkelerin bu idealleri nasıl somutlaştırdığını gösteren üç farklı insanın hayatını anlatıyor. Bu insanlar Kosta Rika'da, Danimarka'da ve Singapur'da yaşıyor. 

Kosta Rika'da ekonomik eşitlik hakim: Eğitim, sağlık hizmetleri ve emeklilik devlet tarafından karşılanıyor.

Danimarka'da vatandaşlara sağlık hizmetleri, eğitim ve emeklilik yardımları sağlanıyor.

Singapur'da vatandaşları başarılı olmaya teşvik eden yardımlar bulunuyor. Fırsatlar, herkes için eşit.

Peki bu bölgelerde gördüğümüz mutluluk kriterlerini, kendi yaşadığımız yerlere nasıl uygulayabiliriz?

Sosyal ritüeller geliştirin.

Sosyal ritüeller geliştirin.

En mutlu insanların günde 5-6 saat sosyalleştiği biliniyor. Ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla daha fazla vakit geçirin. Yemekler düzenleyin, spor aktivitelerine gidin, yoga derslerine gidin... Ne yapmak hoşunuza gidiyorsa bunu insanlarla birlikte yapın.

Aile buluşmaları planlayın.

Kosta Rikalılar geleneksel olarak cumartesi veya pazar günleri geniş aileleriyle birlikte yemek yemek için bir araya gelirler. Eğer aileniz uzaktaysa, herkesin uygun olduğu bir saatte görüntülü görüşme yapın.

Meyve ve sebze tüketin.

Meyve ve sebze tüketin.

Araştırmalar, bu alışkanlığın sizi sadece daha sağlıklı değil, aynı zamanda daha mutlu da yapacağını gösteriyor.

Mümkünse daha az yorulun, daha az çalışın.

Dünyanın en mutlu yerlerinde insanlar haftada 40 saatten az çalışıyor ve yılda altı hafta tatil yapıyorlar. (Kabul, bu madde ülkemizde pek de geçerli olmayacaktır)

Hareket edin.

Hareket edin.

Egzersizi günlük rutininize dahil edebilirseniz, ona bağlı kalma olasılığınız daha yüksektir. Örneğin çarşıya, pazara arabayla değil, yürüyerek gidin. Arkadaşlarınızla buluşmalarınızı hareket etmek üzerine planlayın.

Bir grubun parçası olun.

İster dini, ister hobi, ister sportif bir grubun parçası olun fark etmez. Aynı insanlarla benzer düşünceleri, benzer amaçları paylaşmak size iyi hissettirir.

Sağlığınıza özen gösterin.

Sağlığınıza özen gösterin.

Gelecek hakkında endişelenmek, mutluluğun önünde ciddi bir engeldir. Bu yüzden hem kendi sağlığınıza hem de sevdiklerinizin sağlığına özen gösterin.

Gönüllü olun.

Bu öneri yukarıdaki fikirlerden bazılarını da içeriyor: Kendi grubunuzu bulmak, sosyalleşmek ve hatta ailenizle birlikte olmak için gönüllülük faaliyetlerine katılabilirsiniz. Vaktinizi gönüllü çalışmalara ayırın ve inandığınız amaçlara para bağışı yapın. Araştırmalar, bağış yapmanın, kendinize para harcamaktan daha fazla mutluluk getirebileceğini gösteriyor. 

Acele etmeyin.

Kendi yaşamınızı, başkalarının yaşamlarıyla karşılaştırmayın. Kimi 20 yaşında işe başlar, kimi 30 yaşında kariyer değiştirir. Önemli olan mutlu olduğunuz yerde olmaktır.

Güvenilir insanlarla iletişim kurun.

Etrafınızda sizi yoran, size negatif duygular hissettiren kişiler olmasın. Her zaman güvenebileceğiniz, dürüst insanları seçin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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