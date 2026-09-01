Dünyanın En Mutlu İnsanlarından Mutluluk Üzerine 10 Tavsiye
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Tatilde gezip gördüğünüz yerlerde 'insanlar ne güzel yerlerde yaşıyor' diye düşündüğünüz olmuştur. Hatta 'ben de burada yaşasaydım ben de mutlu olurdum' bile demişsinizdir. Peki bu doğru mu? Mutluluğun sırrı yaşadığımız yerde mi saklı?
'Mutluluğun Mavi Bölgeleri' isimli kitabın yazarı Dan Buettner ve geçtiğimiz yıllarda National Geographic'te yayınlanan 'Dünyanın En Mutlu Yerleri' başlıklı yazı, yaşadığımız yerin mutluluk üzerindeki etkisi hakkında bir tartışma başlattı.
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"Mutluluğun Mavi Bölgeleri" isimli kitabın yazarına göre mutluluğun üç temel bileşeni var: Günlük zevk, amaç, yaşam memnuniyeti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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