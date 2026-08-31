"Ben Çocukken Sarışınmışım" Diyenlerin Saçları Büyüdükçe Neden Koyulaşıyor?

Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı, büyüdükçe neden koyulaşıyor? Bilim insanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesi. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç, saç telinin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyor.

Ekin Koç'un bugün yaptığı paylaşımdaki sapsarı çocukluk saçları bu tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.