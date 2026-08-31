"Ben Çocukken Sarışınmışım" Diyenlerin Saçları Büyüdükçe Neden Koyulaşıyor?
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Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı, büyüdükçe neden koyulaşıyor? Bilim insanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesi. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç, saç telinin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyor.
Ekin Koç'un bugün yaptığı paylaşımdaki sapsarı çocukluk saçları bu tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.
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Bu durumun birkaç nedeni var.
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Genler bu değişimde çok etkili.
Güneşin etkisi sıfır değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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