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"Ben Çocukken Sarışınmışım" Diyenlerin Saçları Büyüdükçe Neden Koyulaşıyor?

"Ben Çocukken Sarışınmışım" Diyenlerin Saçları Büyüdükçe Neden Koyulaşıyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 19:26
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Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı, büyüdükçe neden koyulaşıyor? Bilim insanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesi. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç, saç telinin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyor. 

Ekin Koç'un bugün yaptığı paylaşımdaki sapsarı çocukluk saçları bu tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.

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Bu durumun birkaç nedeni var.

Bu durumun birkaç nedeni var.

Saçımıza rengini veren şey, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin ürettiği melanin pigmenti. Bebeklik ve çocukluk döneminde bu hücreler henüz tam kapasitede çalışmıyor, bu yüzden saça daha çok altın-sarı tonu veren pigment üretiliyor. Yaş ilerledikçe melanositler daha aktif hale geliyor ve saça kahverengi-siyah tonu kazandıran pigmenti daha fazla üretmeye başlıyor. Bu şekilde bir zamanların sarışın çocukları siyah saçlı olmaya başlıyor.

Genler bu değişimde çok etkili.

Genler bu değişimde çok etkili.

Yaygın inanışın aksine bu koyulaşma ergenlikteki hormon fırtınasından değil, doğuştan genlerimize kodlanmış bir gelişim sürecinden kaynaklanıyor. Yani vücut, 'büyüdükçe pigment üretimini artır' talimatını genetik olarak zaten taşıyor; bu yüzden değişim çoğu zaman ergenlikten çok önce, daha okul öncesi yaşlarda bile başlayabiliyor.

Güneşin etkisi sıfır değil.

Güneşin etkisi sıfır değil.

İnce ve ince telli çocuk saçı ışığı daha çok yansıttığı için gerçekte olduğundan daha açık görünüyor; ayrıca çocuklar güneşe yetişkinlerden daha çok maruz kaldığı için güneş de saçı doğal yoldan açıyor. Büyüdükçe saç teli kalınlaşıyor, ışığı daha az yansıtıyor ve içindeki pigment artışıyla birleşince saç gözle görülür şekilde koyulaşmış gibi algılanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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