Sosyal Medyada Abdülkerim Bardakçı ve Dembele İçin Yapılan Editler İzleyenleri Güldürdü
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ekiplerden biri de PSG oldu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi tüm takımlar için çekinilecek bir rakip olarak görülüyor.
Sosyal medyada da bu eşleşme sonrası PSG'nin yıldızı Dembele ve Abdülkerim Bardakçı'nın saha içi eşleşmesinde neler yaşanacağı üzerine yapılan esprili paylaşımlar ise sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.
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Her şey "abdülkerim bardakçı çeşitli ulaşım araçlarıyla ousmane dembele'ye yetişmeye çalışıyor" editiyle başaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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