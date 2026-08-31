article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sosyal Medyada Abdülkerim Bardakçı ve Dembele İçin Yapılan Editler İzleyenleri Güldürdü

Sosyal Medyada Abdülkerim Bardakçı ve Dembele İçin Yapılan Editler İzleyenleri Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 18:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ekiplerden biri de PSG oldu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi tüm takımlar için çekinilecek bir rakip olarak görülüyor. 

Sosyal medyada da bu eşleşme sonrası PSG'nin yıldızı Dembele ve Abdülkerim Bardakçı'nın saha içi eşleşmesinde neler yaşanacağı üzerine yapılan esprili paylaşımlar ise sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey "abdülkerim bardakçı çeşitli ulaşım araçlarıyla ousmane dembele'ye yetişmeye çalışıyor" editiyle başaldı.

Ardından eklemeler de gecikmedi.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın