Sosyal Medyada Abdülkerim Bardakçı ve Dembele İçin Yapılan Editler İzleyenleri Güldürdü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ekiplerden biri de PSG oldu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi tüm takımlar için çekinilecek bir rakip olarak görülüyor.

Sosyal medyada da bu eşleşme sonrası PSG'nin yıldızı Dembele ve Abdülkerim Bardakçı'nın saha içi eşleşmesinde neler yaşanacağı üzerine yapılan esprili paylaşımlar ise sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.