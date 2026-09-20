Robotlar İçin Özel Ambulans Geldi: "Üzgünüz İnsanlar, Bu Ambulans Sadece Robotlar İçin"
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Japonya merkezli GMO İnternet Grubu, arızalanan insansı robotlar için özel bir ambulans hizmeti geliştirdi. Minibüs tipi araç, sahada onarılamayan robotları şirketin kendi tesisine taşıyor, bazı durumlarda ise robotu yerinde yenisiyle değiştiriyor. Hizmet bu ay itibarıyla Tokyo sokaklarında görülmeye başlandı.
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Sahada onarılamayan arızalı robotlar, ambulansla GMO'nun kendi tesisine taşınarak kapsamlı bakımdan geçiriliyor.
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Ambulansın gövdesindeki özel yazı, aracın yalnızca robotlara hizmet verdiğini şakacı bir dille duyuruyor.
GMO'nun düzenli bakım verdiği geniş robot filosunda Çinli üretici Unitree'nin modelleri de yer alıyor.
GMO'nun robotları, bu yılın başında Haneda Havalimanı'nda yer ekiplerine yük taşımada destek vermişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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