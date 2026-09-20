article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Robotlar İçin Özel Ambulans Geldi: "Üzgünüz İnsanlar, Bu Ambulans Sadece Robotlar İçin"

Robotlar İçin Özel Ambulans Geldi: "Üzgünüz İnsanlar, Bu Ambulans Sadece Robotlar İçin"

Japonya Robot Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 22:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japonya merkezli GMO İnternet Grubu, arızalanan insansı robotlar için özel bir ambulans hizmeti geliştirdi. Minibüs tipi araç, sahada onarılamayan robotları şirketin kendi tesisine taşıyor, bazı durumlarda ise robotu yerinde yenisiyle değiştiriyor. Hizmet bu ay itibarıyla Tokyo sokaklarında görülmeye başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahada onarılamayan arızalı robotlar, ambulansla GMO'nun kendi tesisine taşınarak kapsamlı bakımdan geçiriliyor.

Sahada onarılamayan arızalı robotlar, ambulansla GMO'nun kendi tesisine taşınarak kapsamlı bakımdan geçiriliyor.

Eğitimli bir GMO mühendisi, çağrı geldiğinde ambulansla robotun bulunduğu adrese gidiyor. Basit arızalar araçta gideriliyor. Sorun sahada çözülemezse robot, şirketin tesisine götürülüyor. Tamir süresince müşteriye yedek bir robot veriliyor. Servis, insansı robotların iş yerlerine girmesiyle beliren bakım ihtiyacına karşılık geliyor.

Ambulansın gövdesindeki özel yazı, aracın yalnızca robotlara hizmet verdiğini şakacı bir dille duyuruyor.

Ambulansın gövdesindeki özel yazı, aracın yalnızca robotlara hizmet verdiğini şakacı bir dille duyuruyor.

Araç, dıştan bakıldığında geleneksel bir ambulanstan farksız görünüyor. Gövdesindeki özel grafikler, aracın uzmanlık alanını baştan belli ediyor. Yan tarafında 'Üzgünüz insanlar, bu ambulans sadece robotlar için' yazısı yer alıyor. Mühendis, yol boyunca robotların yedek parçalarını da araçta taşıyor.

GMO'nun düzenli bakım verdiği geniş robot filosunda Çinli üretici Unitree'nin modelleri de yer alıyor.

GMO'nun düzenli bakım verdiği geniş robot filosunda Çinli üretici Unitree'nin modelleri de yer alıyor.

Şirket, tek bir robot modeliyle sınırlı kalmıyor. Farklı üreticilerden gelen insansı robotlara aynı servisi sunuyor. Çin merkezli Unitree, bu üreticiler arasında sayılıyor. Robotların işletmelerde yaygınlaşması, GMO gibi şirketlerin bakım işini ayrı bir iş koluna dönüştürüyor.

GMO'nun robotları, bu yılın başında Haneda Havalimanı'nda yer ekiplerine yük taşımada destek vermişti.

GMO'nun robotları, bu yılın başında Haneda Havalimanı'nda yer ekiplerine yük taşımada destek vermişti.

Şirketin bu alandaki geçmişi ambulanstan ibaret değil. GMO'nun robotları yük taşımanın dışında ekipman kullanımında da görev almıştı. McKinsey'e göre küresel robotik pazarı 2040'ta 370 milyar dolara ulaşacak. Bu pazarın yarısını Çin alıyor. Japonya ise kendine yüzde 30'luk bir pay, yani 125 milyar dolarlık bir büyüklük hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın