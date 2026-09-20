Robotlar İçin Özel Ambulans Geldi: "Üzgünüz İnsanlar, Bu Ambulans Sadece Robotlar İçin"

Şirketin bu alandaki geçmişi ambulanstan ibaret değil. GMO'nun robotları yük taşımanın dışında ekipman kullanımında da görev almıştı. McKinsey'e göre küresel robotik pazarı 2040'ta 370 milyar dolara ulaşacak. Bu pazarın yarısını Çin alıyor. Japonya ise kendine yüzde 30'luk bir pay, yani 125 milyar dolarlık bir büyüklük hedefliyor.