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Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin'in Kanserle Mücadele Eden Abisi Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin'in Kanserle Mücadele Eden Abisi Hayatını Kaybetti

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 23:04
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden abisi İnanç Keskin'den acı haber geldi. Tedavi süreci boyunca abisinin yanından ayrılmayan ve takipçilerinden sık sık dua isteyen Keskin, vefat haberini boş hastane yatağından yaptığı tek kelimelik paylaşımla duyurdu. 'Başaramadık...' notu ise görenlerin yüreğini burktu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden Meriç Keskin'i yıllardır enerjisi, dobra halleri ve kendine has mizahıyla tanıyoruz. Ancak Keskin bir süredir ne yazık ki oldukça tatsız bir süreçten geçiyordu.

Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden Meriç Keskin'i yıllardır enerjisi, dobra halleri ve kendine has mizahıyla tanıyoruz. Ancak Keskin bir süredir ne yazık ki oldukça tatsız bir süreçten geçiyordu.

Sosyal medyada uzun yıllardır geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Meriç Keskin, özellikle günlük hayatından yaptığı paylaşımlar, mizahi videoları ve filtresiz anlatımıyla tanınan isimlerden biri.

Ailesini de zaman zaman takipçileriyle buluşturan Keskin'in paylaşımlarında en sık gördüğümüz isimlerden biri de abisi İnanç Keskin'di.

Meriç Keskin'in hayatında oldukça önemli bir yere sahip olduğu bilinen abisi İnanç Keskin'in yaşadığı ciddi sağlık sorunları ise geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren ailenin gündemini tamamen değiştirdi.

Keskin de o günden bu yana takipçileriyle her zamanki neşeli paylaşımlarını yapmaya devam etse de bir yandan abisinin sağlık mücadelesinden gelecek güzel haberi bekliyordu.

Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor, tedavi sürecinden gelen haberler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.

Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor, tedavi sürecinden gelen haberler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.

İnanç Keskin'in sağlık sorunları 2025'in son aylarında kamuoyuna yansımaya başlamış, aralık ayının sonlarına gelindiğinde durumunun ağırlaşmasıyla Meriç Keskin'in paylaşımları da takipçilerini endişelendirmişti. Abisinin tedavisi boyunca zaman zaman hastaneden paylaşım yapan Keskin, takipçilerinden de sık sık İnanç için dua istemişti.

Aylar boyunca devam eden tedavi sürecinde zaman zaman umutlandıran gelişmeler de yaşandı. 2026'nın ilk aylarında İnanç Keskin'in durumunun iyiye gittiği ve taburcu olmasının beklendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Fakat ilerleyen aylarda sağlık mücadelesi devam etti. Meriç Keskin de bu süreçte abisinin yanında olmaya ve yaşanan gelişmeleri kendisini merak eden takipçileriyle paylaşmaya devam etti.

İnanç Keskin'in hastalığının türü ve tedavisinin tıbbi ayrıntıları ise aile tarafından kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılmadı.

Ne yazık ki beklenen güzel haber gelmedi... Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumu yeniden ağırlaşan ve acilen yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin hayatını kaybetti.

Ne yazık ki beklenen güzel haber gelmedi... Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumu yeniden ağırlaşan ve acilen yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin hayatını kaybetti.

İnanç Keskin'in durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Sevenleri saatlerdir gelecek iyi bir haberi beklerken Meriç Keskin'den ne yazık ki acı paylaşım geldi. Keskin, abisi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Boş hastane yatağını paylaşan Meriç Keskin, fotoğrafın üzerine yalnızca 'Başaramadık...' notunu düştü. Uzun süredir abisinin iyileşmesi için umutla bekleyen, bu süreçte takipçilerinden de defalarca dua isteyen Meriç Keskin'in tek kelimelik paylaşımı haliyle görenlerin yüreğini burktu.

Başta Meriç Keskin ve ailesi olmak üzere İnanç Keskin'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

İnanç Keskin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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