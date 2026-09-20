Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin'in Kanserle Mücadele Eden Abisi Hayatını Kaybetti
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden abisi İnanç Keskin'den acı haber geldi. Tedavi süreci boyunca abisinin yanından ayrılmayan ve takipçilerinden sık sık dua isteyen Keskin, vefat haberini boş hastane yatağından yaptığı tek kelimelik paylaşımla duyurdu. 'Başaramadık...' notu ise görenlerin yüreğini burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın en tanıdık yüzlerinden Meriç Keskin'i yıllardır enerjisi, dobra halleri ve kendine has mizahıyla tanıyoruz. Ancak Keskin bir süredir ne yazık ki oldukça tatsız bir süreçten geçiyordu.
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Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor, tedavi sürecinden gelen haberler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.
Ne yazık ki beklenen güzel haber gelmedi... Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumu yeniden ağırlaşan ve acilen yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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