Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin'in Kanserle Mücadele Eden Abisi Hayatını Kaybetti

İnanç Keskin'in sağlık sorunları 2025'in son aylarında kamuoyuna yansımaya başlamış, aralık ayının sonlarına gelindiğinde durumunun ağırlaşmasıyla Meriç Keskin'in paylaşımları da takipçilerini endişelendirmişti. Abisinin tedavisi boyunca zaman zaman hastaneden paylaşım yapan Keskin, takipçilerinden de sık sık İnanç için dua istemişti.

Aylar boyunca devam eden tedavi sürecinde zaman zaman umutlandıran gelişmeler de yaşandı. 2026'nın ilk aylarında İnanç Keskin'in durumunun iyiye gittiği ve taburcu olmasının beklendiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Fakat ilerleyen aylarda sağlık mücadelesi devam etti. Meriç Keskin de bu süreçte abisinin yanında olmaya ve yaşanan gelişmeleri kendisini merak eden takipçileriyle paylaşmaya devam etti.

İnanç Keskin'in hastalığının türü ve tedavisinin tıbbi ayrıntıları ise aile tarafından kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılmadı.