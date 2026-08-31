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Girne'deki Tekne Faciasında Su Sporları Hocası Fırat Gencer 100 Kişiyi Ölümden Kurtardı

Girne'deki Tekne Faciasında Su Sporları Hocası Fırat Gencer 100 Kişiyi Ölümden Kurtardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 17:45
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen yolcu feribotu faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişiden ise haber alınamamıştı. Feribotun batmaya başladığını ilk fark edenlerden biri olan ve durumu yetkililere bildirerek teknelerle olay yerine ulaşan yakındaki bir otelin su sporları eğitmeni Fırat Gencer, yürütülen kurtarma çalışmalarında en az 100 kişinin hayata tutunmasını sağladı.

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Fırat Gencer faciada yaşananları anlattı.

Felaketin boyutu daha da artabilirdi.

Felaketin boyutu daha da artabilirdi.

Gencer, feribotun denize açıldığı sırada hava koşullarının da oldukça olumsuz olduğunu belirterek, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Yaklaşık 15 dakika sonra feribotun aniden durduğunu ve turuncu can sallarının açıldığını gördüklerini söyleyen Gencer, 'Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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