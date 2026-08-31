Girne'deki Tekne Faciasında Su Sporları Hocası Fırat Gencer 100 Kişiyi Ölümden Kurtardı

Gencer, feribotun denize açıldığı sırada hava koşullarının da oldukça olumsuz olduğunu belirterek, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Yaklaşık 15 dakika sonra feribotun aniden durduğunu ve turuncu can sallarının açıldığını gördüklerini söyleyen Gencer, 'Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı' dedi.