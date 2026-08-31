Girne'deki Tekne Faciasında Su Sporları Hocası Fırat Gencer 100 Kişiyi Ölümden Kurtardı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen yolcu feribotu faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişiden ise haber alınamamıştı. Feribotun batmaya başladığını ilk fark edenlerden biri olan ve durumu yetkililere bildirerek teknelerle olay yerine ulaşan yakındaki bir otelin su sporları eğitmeni Fırat Gencer, yürütülen kurtarma çalışmalarında en az 100 kişinin hayata tutunmasını sağladı.
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Fırat Gencer faciada yaşananları anlattı.
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Felaketin boyutu daha da artabilirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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