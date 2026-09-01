Ünlü Astrolog Eylül Ayında Kimlerin Kazançlı Olacağını Açıkladı
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Eylül ayı, serinliğiyle, sakinliğiyle hayatımıza giriş yaptı. Tutulmaların, meteor yağmurlarının geride kaldığı Ağustos ayından sonra gökyüzünde ne gibi olaylar yaşandığı ve bu olayların bizi nasıl etkileyeceği merak konusu. Eylül ayında bizleri Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri karşılayacak. Bu süreçlerden burçlar da farklı düzeylerde etkilenecek.
Peki Eylül ayında kimler kazançlı olacak?
Ünlü astrolog Dinçer Güner X hesabından yaptığı paylaşımda 'Eylül'ün kısa özetini geçiyorum' diyerek duyurdu.
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Yeni bir ay, yeni umutlar ve yeni kazançlar demek.
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Güner'in Eylül ayı özeti aşağıdaki gibi:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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