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Ünlü Astrolog Eylül Ayında Kimlerin Kazançlı Olacağını Açıkladı

Ünlü Astrolog Eylül Ayında Kimlerin Kazançlı Olacağını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 11:27
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Eylül ayı, serinliğiyle, sakinliğiyle hayatımıza giriş yaptı. Tutulmaların, meteor yağmurlarının geride kaldığı Ağustos ayından sonra gökyüzünde ne gibi olaylar yaşandığı ve bu olayların bizi nasıl etkileyeceği merak konusu. Eylül ayında bizleri Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri karşılayacak. Bu süreçlerden burçlar da farklı düzeylerde etkilenecek.

Peki Eylül ayında kimler kazançlı olacak?

Ünlü astrolog Dinçer Güner X hesabından yaptığı paylaşımda 'Eylül'ün kısa özetini geçiyorum' diyerek duyurdu.

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Yeni bir ay, yeni umutlar ve yeni kazançlar demek.

Yeni bir ay, yeni umutlar ve yeni kazançlar demek.

Eylül'de Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri bizleri karşılayacak. Yeni ayın başlangıcında Terazi, Oğlak ve İkizler burçlarının ön plana çıkacağı görülüyor. İlerleyen günlerde ise aşk konusunda bazılarının şansı dönecek. İkili ilişkilerde yoğun dönemler başlayacak. Bazıları bu dönemde istemediği tartışmaların içinde bulabilir kendini.

Eylül ayının sonuna doğru ise Koç Dolunayı yaşayacağız. Bu dolunay bireysel isteklerle ilişkilerin ihtiyaçlarının dengelenmesi gerektiğini hissettirecek. Bu dönemde bazı kararlar alabilir, daha cesaretli hissedilebilir. 

Ağustos'un deyim yerindeyse bozduğu düzen, Eylül ayında yeniden düzelecek. Eylül, tıpkı doğanın sakinleşmesi gibi bizlerin hayatına da sakinlik getirecek. Önümüzü daha net görebilir, cesur kararlar alabilir, hayatımıza yeni bir başlangıç getirebiliriz. 

Peki Eylül ayında en çok kim kazançlı olacak? Astrolog Dinçer Güner, bu soruyu burçlar üzerinden değil, bireyler üzerinden cevaplamayı tercih ediyor. 'Zorlandığı noktada yöntem değiştirebilenler, sorumluluk alanlar kazanır!' diyor.

Güner'in Eylül ayı özeti aşağıdaki gibi:

Güner'in Eylül ayı özeti aşağıdaki gibi:
twitter.com

'Eylül'ün kısa özetini geçiyorum arkadaşlar;

Hızlı olmaktan vaz geçip strateji yapan, olmayan bir şeyi illa olsun diye zorlamayan, eviyle, yuvasıyla, ailesiyle, mal sahibiyle itişip kakışmayan, orta-uzun vadeli hareket etmeyi kabullenen, zorlandığın noktada yöntem değiştirebilenler, sorumluluk alanlar kazanır!'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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