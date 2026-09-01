Ünlü Astrolog Eylül Ayında Kimlerin Kazançlı Olacağını Açıkladı

Eylül'de Başak yeniayı, Koç dolunayı ve Terazi burcunda yoğunlaşan gezegen hareketleri bizleri karşılayacak. Yeni ayın başlangıcında Terazi, Oğlak ve İkizler burçlarının ön plana çıkacağı görülüyor. İlerleyen günlerde ise aşk konusunda bazılarının şansı dönecek. İkili ilişkilerde yoğun dönemler başlayacak. Bazıları bu dönemde istemediği tartışmaların içinde bulabilir kendini.

Eylül ayının sonuna doğru ise Koç Dolunayı yaşayacağız. Bu dolunay bireysel isteklerle ilişkilerin ihtiyaçlarının dengelenmesi gerektiğini hissettirecek. Bu dönemde bazı kararlar alabilir, daha cesaretli hissedilebilir.

Ağustos'un deyim yerindeyse bozduğu düzen, Eylül ayında yeniden düzelecek. Eylül, tıpkı doğanın sakinleşmesi gibi bizlerin hayatına da sakinlik getirecek. Önümüzü daha net görebilir, cesur kararlar alabilir, hayatımıza yeni bir başlangıç getirebiliriz.

Peki Eylül ayında en çok kim kazançlı olacak? Astrolog Dinçer Güner, bu soruyu burçlar üzerinden değil, bireyler üzerinden cevaplamayı tercih ediyor. 'Zorlandığı noktada yöntem değiştirebilenler, sorumluluk alanlar kazanır!' diyor.