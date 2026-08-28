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Mesajlara Bilerek Geç Cevap Veren 3 Burç

Mesajlara Bilerek Geç Cevap Veren 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 21:21
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Bazı insanlar telefon ellerindeyken bile gelen mesaja hemen cevap vermiyor. Astrolojik yorumlara göre üç burç, karşısındaki kişinin ilgisini ölçmek, fazla hevesli görünmemek veya iletişimin kontrolünü elinde tutmak için yanıt vermeden önce özellikle bekleyebiliyor.

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Akrep burcu

Akrep burcu

Akrep burcu gelen mesajı gördüğü anda cevap vermek yerine karşısındaki kişinin sonraki hamlesini izlemeyi tercih edebilir. Özellikle hoşlandığı kişiden gelen mesajlarda fazla ilgili görünmek istemez. Bir süre sessiz kalarak karşı tarafın ikinci bir mesaj gönderip göndermeyeceğini veya kendisini merak edip etmeyeceğini ölçmeye çalışabilir.

Kırıldığında ya da karşısındaki kişinin ilgisinden şüphelendiğinde bekleme süresi daha da uzayabilir. Mesajı okuyup zihninde farklı cevaplar hazırlasa bile iletişimin kontrolünü kaybetmemek için hemen yazmaz. Akrep için geç cevap vermek çoğu zaman ilgisizlikten değil, duygularını açık etmeden karşı tarafın niyetini anlamaya çalışmaktan kaynaklanır.

Aslan burcu

Aslan burcu

Aslan burcu ilgiyi sever ancak kendisinin daha fazla çabalayan taraf gibi görünmesini istemez. Karşısındaki kişi önceki mesajına geç cevap verdiyse aynı davranışı ona geri yansıtabilir. Mesajı görmesine rağmen bir süre bekleyerek hem gururunu koruduğunu hem de bütün gününü telefon başında geçirmediğini göstermeye çalışır.

Özellikle flört döneminde kolay ulaşılabilir görünmenin merakı azaltacağını düşünebilir. Vereceği cevabı hazırlamış olsa bile uygun zamanı bekler ve bazen çevrim içi olduğu hâlde konuşmaya dönmez. Aslan’ın sessizliği, karşı tarafın kendisini özlemesini ve yeniden ilgi göstermesini sağlamaya yönelik küçük bir güç gösterisine dönüşebilir.

Kova burcu

Kova burcu

Kova burcu sürekli mesajlaşmayı yakınlığın zorunlu bir parçası olarak görmeyebilir. Telefonuna gelen bildirimi okusa bile cevap vermeyi kendi istediği zamana bırakır. Özellikle konuşma yoğunlaştığında veya karşısındaki kişinin sürekli ulaşılabilir olmasını beklediğini hissettiğinde bilinçli şekilde geri çekilebilir.

Kova’nın geç cevap vermesi her zaman oyun oynadığı veya ilgisini kaybettiği anlamına gelmez. Kendi alanını korumak, düşüncelerini toparlamak ve iletişimin günlük düzenini ele geçirmesini önlemek ister. Ancak birkaç dakika içinde yazabileceği bir cevabı saatlerce bekletebilmesi, karşısındaki kişide bilerek merak yarattığı izlenimini oluşturabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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