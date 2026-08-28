Mesajlara Bilerek Geç Cevap Veren 3 Burç
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Bazı insanlar telefon ellerindeyken bile gelen mesaja hemen cevap vermiyor. Astrolojik yorumlara göre üç burç, karşısındaki kişinin ilgisini ölçmek, fazla hevesli görünmemek veya iletişimin kontrolünü elinde tutmak için yanıt vermeden önce özellikle bekleyebiliyor.
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Akrep burcu
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Aslan burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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