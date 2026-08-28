Mesajlara Bilerek Geç Cevap Veren 3 Burç

Akrep burcu gelen mesajı gördüğü anda cevap vermek yerine karşısındaki kişinin sonraki hamlesini izlemeyi tercih edebilir. Özellikle hoşlandığı kişiden gelen mesajlarda fazla ilgili görünmek istemez. Bir süre sessiz kalarak karşı tarafın ikinci bir mesaj gönderip göndermeyeceğini veya kendisini merak edip etmeyeceğini ölçmeye çalışabilir.

Kırıldığında ya da karşısındaki kişinin ilgisinden şüphelendiğinde bekleme süresi daha da uzayabilir. Mesajı okuyup zihninde farklı cevaplar hazırlasa bile iletişimin kontrolünü kaybetmemek için hemen yazmaz. Akrep için geç cevap vermek çoğu zaman ilgisizlikten değil, duygularını açık etmeden karşı tarafın niyetini anlamaya çalışmaktan kaynaklanır.