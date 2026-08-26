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Kanlı Ay Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç!

Kanlı Ay Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 16:50
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Ay’ın yüzde 96’sından fazlasının Dünya’nın gölgesinde kalacağı 28 Ağustos tutulması, gökyüzünde bakır ve kızıl tonların görülmesine yol açacak. Batı astrolojisine göre Balık burcunda gerçekleşecek tutulma; Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının hayatında uzun süredir devam eden bir dönemi kapatabilir.

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Balık: Hayatının yönünü yeniden belirleyebilir

Balık: Hayatının yönünü yeniden belirleyebilir

Tutulma doğrudan Balık burcunda gerçekleştiği için en güçlü dönüşümün bu burçta görülmesi bekleniyor. Astrolojik yorumlarda Balıkların kimliği, dış görünüşü, kişisel hedefleri ve bağımsızlığıyla ilgili konuların öne çıkacağı belirtiliyor. Uzun süredir geri planda kalan bir istek veya bastırılan bir duygu artık görmezden gelinemeyebilir.

Balıklar kendilerine uygun gelmeyen bir rolü, ilişkiyi veya hedefi geride bırakma kararı alabilir. Eylül 2024’ten bu yana devam eden gelişmelerin sonucu da bu dönemde görünür hâle gelebilir. Ancak tutulmanın yoğun duygular oluşturabileceği düşüncesiyle ani kararlar vermek yerine ortaya çıkan tabloyu bir süre izlemeleri öneriliyor.

Başak: İlişkilerde karar zamanı geliyor

Başak: İlişkilerde karar zamanı geliyor

Balık burcundaki tutulma, Başakların evlilik, ilişki, ortaklık ve bire bir bağlantılar alanını harekete geçiriyor. Görmezden gelinen sorunlar, konuşulmayan beklentiler veya karşı tarafla ilgili idealize edilen özellikler daha açık biçimde görülebilir. İlişkideki dengenin kimin lehine bozulduğu da belirginleşebilir.

Güçlü temellere sahip ilişkilerde bağlılığın artması, nişan veya ortak gelecek kararı gündeme gelebilir. Sürekli ertelenen sorunların bulunduğu ilişkilerde ise sınırlar yeniden çizilebilir veya yollar ayrılabilir. Yalnızca romantik ilişkiler değil, iş ortaklıkları ve yakın dostluklar da benzer bir değerlendirmeden geçebilir.

İkizler: Kariyer rotası tamamen değişebilir

İkizler: Kariyer rotası tamamen değişebilir

Tutulma, İkizlerin kariyer, itibar ve toplum önündeki konumuyla ilişkilendirilen alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir izlenen mesleki yolun artık kişisel hedeflerle uyuşmadığı fark edilebilir. Beklenmedik bir görev, yönetici değişikliği, terfi ihtimali veya farklı bir çalışma alanı gündeme gelebilir.

Tutulmanın İkizler burcundaki Uranüs ile kurduğu sert açı, değişimin planlanandan daha hızlı gelişebileceğine işaret ediyor. İkizler kendilerini eski kariyer hedeflerine dönerken veya başarı anlayışlarını tamamen değiştirirken bulabilir. İlk şaşkınlık geçtikten sonra verilecek kararlar, önümüzdeki dönemin mesleki yönünü belirleyebilir.

Yay: Ev ve aile düzeni yeniden kurulabilir

Yay: Ev ve aile düzeni yeniden kurulabilir

Yay burçları için tutulmanın ana gündemini ev, aile, ebeveynler, mülkler ve duygusal güvenlik oluşturuyor. Aile içinde bir süredir konuşulmayan mesele açığa çıkabilir; taşınma, ev düzenini değiştirme veya bir yakının sorumluluğunu üstlenme gibi gelişmeler yaşanabilir.

Kariyer hedefleriyle özel hayat arasında kurulan dengenin yeterli olmadığı da fark edilebilir. Yaylar, herkese ve her yere yetişmeye çalışmak yerine kendilerini güvende hissettikleri insanlara ve ortamlara yönelmek isteyebilir. Yaşanacak değişim yalnızca fiziksel bir taşınmayı değil, “ev” ve “aidiyet” kavramlarının yeniden tanımlanmasını da beraberinde getirebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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