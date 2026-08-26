Kanlı Ay Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç!

Tutulma doğrudan Balık burcunda gerçekleştiği için en güçlü dönüşümün bu burçta görülmesi bekleniyor. Astrolojik yorumlarda Balıkların kimliği, dış görünüşü, kişisel hedefleri ve bağımsızlığıyla ilgili konuların öne çıkacağı belirtiliyor. Uzun süredir geri planda kalan bir istek veya bastırılan bir duygu artık görmezden gelinemeyebilir.

Balıklar kendilerine uygun gelmeyen bir rolü, ilişkiyi veya hedefi geride bırakma kararı alabilir. Eylül 2024’ten bu yana devam eden gelişmelerin sonucu da bu dönemde görünür hâle gelebilir. Ancak tutulmanın yoğun duygular oluşturabileceği düşüncesiyle ani kararlar vermek yerine ortaya çıkan tabloyu bir süre izlemeleri öneriliyor.