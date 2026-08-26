Kanlı Ay Tutulmasında Hayatı Değişecek 4 Burç!
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Ay’ın yüzde 96’sından fazlasının Dünya’nın gölgesinde kalacağı 28 Ağustos tutulması, gökyüzünde bakır ve kızıl tonların görülmesine yol açacak. Batı astrolojisine göre Balık burcunda gerçekleşecek tutulma; Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının hayatında uzun süredir devam eden bir dönemi kapatabilir.
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Balık: Hayatının yönünü yeniden belirleyebilir
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Başak: İlişkilerde karar zamanı geliyor
İkizler: Kariyer rotası tamamen değişebilir
Yay: Ev ve aile düzeni yeniden kurulabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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