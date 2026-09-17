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Sıla Türkoğlu'nun Tazminat Davasını Kazanmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sıla Türkoğlu'nun Tazminat Davasını Kazanmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 16:04
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Eylül Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden ayrılığı nedeniyle açılan 650 bin liralık tazminat davasını kazandı.

Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden ayrılığı nedeniyle açılan 650 bin liralık tazminat davasını kazandı.

Emanet'in yapım şirketi Karamel Yapım, Sıla Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshederek diziden ayrıldığı gerekçesiyle 650 bin lira tazminat talep etmiş, dava İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Bilirkişi raporları yapım şirketi lehine olsa da mahkeme, oyuncunun sözleşmeyi feshetmekte haklı olduğuna karar vererek davayı reddetti; karara karşı istinaf yolu açık tutuldu.

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Sevdan Bir Ateş'in konuşmayan küçük karakteri Hüma'ya hayat veren 5 yaşındaki Beyza Karabacak beğeni topladı.

Sevdan Bir Ateş'in konuşmayan küçük karakteri Hüma'ya hayat veren 5 yaşındaki Beyza Karabacak beğeni topladı.

Show TV'nin CNP Film imzalı dizisinde Leyla'nın yaşadığı travma yüzünden konuşmayı bırakmış kızı Hüma'yı canlandıran Beyza Karabacak, tek kelime etmeden yalnızca bakış ve mimikleriyle kurduğu performansla dikkat çekti. Küçük oyuncunun ilk projesindeki bu doğallık sosyal medyada övgüyle karşılandı.

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16 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş bir haftada reytingini ikiye katlayarak zirveye yerleşti.

16 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş bir haftada reytingini ikiye katlayarak zirveye yerleşti.

ATV'nin Aşk ve Taht'ı ikinci bölümünde de düşük reytingini korurken Tüm Kişiler'de ilk 10'a bile giremedi. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ise Tüm Kişiler'de 7,42, AB'de 6,82 reytingle üç kırılımda birden zirveye yerleşerek rakibiyle arasındaki farkı iyice açtı.

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Alp Kırşan, yıllardır süren Acun Ilıcalı'yla küslük iddialarına nokta koydu.

Alp Kırşan, yıllardır süren Acun Ilıcalı'yla küslük iddialarına nokta koydu.

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan eski Survivor sunucusu Alp Kırşan, Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olmadığını, geçtiğimiz hafta Ilıcalı'nın kendisini arayıp Çeşme'ye davet ettiğini söyledi. Kırşan, ayrılık sürecinde ailesini seçtiğini hatırlatarak varsa küskünlere de özür dilediğini belirtti.

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Çirkin dizisinin Bergen filmiyle kıyaslanan sahnelerine Derya Pınar Ak'tan yanıt geldi.

Çirkin dizisinin Bergen filmiyle kıyaslanan sahnelerine Derya Pınar Ak'tan yanıt geldi.

Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content'in telif iddiasıyla gündeme gelen tartışmaya filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sosyal medyadan sert bir yanıtla dahil olmuştu. Çirkin'in başrolündeki Derya Pınar Ak ise sahnelerin özgün olduğunu savunarak tartışmanın asıl muhatabının yapımcılar olduğunu söyledi.

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Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Ömür Usta'nın yayın günü ve saati sonunda açıklandı.

Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Ömür Usta'nın yayın günü ve saati sonunda açıklandı.

Yayın tarihinin geç açıklanmasına şakayla karışık sitem eden Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Ay Yapım imzalı dizi, 27 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin de rol aldığı yapımın son tanıtımındaki 'Hepsi senin yüzünden!' repliği merak uyandırdı.

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Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakterine hayat verecek isim belli oldu.

Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakterine hayat verecek isim belli oldu.

Necati Cumalı'nın romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarına Ay Yapım imzasıyla gelecek dizide, Bahar ve Murtaza'nın babası Resul karakterini Deniz Celiloğlu canlandıracak. Ekim ayında Adana'da başlayacak çekimlerle dizinin 2026-2027 sezonunda ekrana gelmesi bekleniyor.

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Çakallarla Dans'ın sevilen ismi Timur Acar, Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı.

Çakallarla Dans'ın sevilen ismi Timur Acar, Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı.

Vahide Perçin'in başrolünde olduğu MF Yapım imzalı Centilmen'de Timur Acar, Altınkıran ailesinin hırslı ve hesapçı üyesi Tayfun karakterine hayat verecek. Süreyya Altınkıran'la (Vahide Perçin) girişeceği güç mücadelesi dizinin en merak edilen noktalarından biri olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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