Sıla Türkoğlu'nun Tazminat Davasını Kazanmasından Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Eylül Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden ayrılığı nedeniyle açılan 650 bin liralık tazminat davasını kazandı.
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Sevdan Bir Ateş'in konuşmayan küçük karakteri Hüma'ya hayat veren 5 yaşındaki Beyza Karabacak beğeni topladı.
16 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş bir haftada reytingini ikiye katlayarak zirveye yerleşti.
Alp Kırşan, yıllardır süren Acun Ilıcalı'yla küslük iddialarına nokta koydu.
Çirkin dizisinin Bergen filmiyle kıyaslanan sahnelerine Derya Pınar Ak'tan yanıt geldi.
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Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Ömür Usta'nın yayın günü ve saati sonunda açıklandı.
Susuz Yaz'ın kumara ve pavyona düşkün baba karakterine hayat verecek isim belli oldu.
Çakallarla Dans'ın sevilen ismi Timur Acar, Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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