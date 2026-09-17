İçinde 2 Milyon Lira Olan Komodini Çöpe Attılar: 4 Gün Boyunca Aradılar

Kadın, sabah saatlerinde gelen telefonla paranın bulunduğunu öğrendi. Çift, 42 bin euronun tamamını eksiksiz olarak geri aldı; kadının eşi aramaya destek veren herkese teşekkür etti ve dört gece boyunca uyuyamadığını söyledi. Paranın tam olarak nasıl ve kim tarafından bulunduğu henüz açıklanmadı, ancak çift kendileri için en önemli olan şeyin birikimlerinin eksiksiz geri dönmüş olması olduğunu belirtti.