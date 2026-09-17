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İçinde 2 Milyon Lira Olan Komodini Çöpe Attılar: 4 Gün Boyunca Aradılar

İçinde 2 Milyon Lira Olan Komodini Çöpe Attılar: 4 Gün Boyunca Aradılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 16:27
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Ev eşyalarından kurtulurken bazen fark etmeden çok değerli bir şeyi de elden çıkarabiliyoruz. Polonya'nın Szczecin kenti yakınlarındaki Warzymice köyünde yaşayan bir çift de tam olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Eylül ayının başında evlerini yenilerken çöpe bıraktıkları eski bir komodinin çekmecelerinden birinde yılların birikimi parayı unuttuklarını fark ettiler.

İşte detaylar...

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Çift, evi toplarken eski komodini çöp konteynerinin yanına bıraktı. Aradan sadece birkaç saat geçtiğinde çekmecelerden birinde 42 bin euro tutarında (yaklaşık 2 milyon TL) bir birikim olduğunu hatırladılar.

Çift, evi toplarken eski komodini çöp konteynerinin yanına bıraktı. Aradan sadece birkaç saat geçtiğinde çekmecelerden birinde 42 bin euro tutarında (yaklaşık 2 milyon TL) bir birikim olduğunu hatırladılar.

Yerine geri döndüklerinde ne komodini ne de parayı bulabildiler. Çift durumu hem polise hem de özel bir dedektife bildirdi. İlerleyen günlerde güvenlik kamera kayıtları incelendi, mahalle sakinleriyle görüşmeler yapıldı. Parayı geri bulma ihtimali gitgide azalıyormuş gibi görünse de aramalar aralıksız devam etti.

Dört günlük yoğun aramaların ardından 5 Eylül Cumartesi günü bekledikleri haber geldi.

Dört günlük yoğun aramaların ardından 5 Eylül Cumartesi günü bekledikleri haber geldi.

Kadın, sabah saatlerinde gelen telefonla paranın bulunduğunu öğrendi. Çift, 42 bin euronun tamamını eksiksiz olarak geri aldı; kadının eşi aramaya destek veren herkese teşekkür etti ve dört gece boyunca uyuyamadığını söyledi. Paranın tam olarak nasıl ve kim tarafından bulunduğu henüz açıklanmadı, ancak çift kendileri için en önemli olan şeyin birikimlerinin eksiksiz geri dönmüş olması olduğunu belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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