İçinde 2 Milyon Lira Olan Komodini Çöpe Attılar: 4 Gün Boyunca Aradılar
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Ev eşyalarından kurtulurken bazen fark etmeden çok değerli bir şeyi de elden çıkarabiliyoruz. Polonya'nın Szczecin kenti yakınlarındaki Warzymice köyünde yaşayan bir çift de tam olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Eylül ayının başında evlerini yenilerken çöpe bıraktıkları eski bir komodinin çekmecelerinden birinde yılların birikimi parayı unuttuklarını fark ettiler.
İşte detaylar...
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Çift, evi toplarken eski komodini çöp konteynerinin yanına bıraktı. Aradan sadece birkaç saat geçtiğinde çekmecelerden birinde 42 bin euro tutarında (yaklaşık 2 milyon TL) bir birikim olduğunu hatırladılar.
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Dört günlük yoğun aramaların ardından 5 Eylül Cumartesi günü bekledikleri haber geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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