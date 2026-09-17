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Çakallarla Dans'ın Sevilen İsmi Centilmen Dizisine Dahil Oldu

Çakallarla Dans'ın Sevilen İsmi Centilmen Dizisine Dahil Oldu

dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 07:26
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MF Yapım'ın NOW için hazırladığı 'Centilmen' dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Vahide Perçin'in başrolde olduğu yapımda, ailenin hırslı ve hesapçı üyelerinden birine hayat verecek ismin kim olduğu merak konusu oldu. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizide kadroya katılan oyuncunun kimliği dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaşacağı Centilmen dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında görülüyor.

Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaşacağı Centilmen dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında görülüyor.

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı 'Centilmen', MF Yapım imzasıyla NOW ekranlarına hazırlanıyor. Dizide Vahide Perçin, Kaan Mirac Sezen, İlsu Demirci, Selen Öztürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Yasemin Baştan başlıca rolleri paylaşıyor.

Hikaye, Altınkıran Holding'de yaşanan iktidar mücadelesi etrafında şekilleniyor. Ailenin hırslı ve hesapçı üyelerinden birine yakında yeni bir isim hayat verecek; kadroya kimin dahil olduğu ise merakla bekleniyor.

Kadroya katılan ismin Timur Acar olduğu ve Tayfun Altınkıran'ı canlandıracağı açıklandı.

Kadroya katılan ismin Timur Acar olduğu ve Tayfun Altınkıran'ı canlandıracağı açıklandı.

'Çakallarla Dans' film serisindeki sıcakkanlı Köfte Necmi karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Timur Acar, Centilmen'in kadrosuna katıldı. Acar'ın kariyerinde Avrupa Yakası, Akasya Durağı, Kertenkele, 2018 yapımı Söz'deki Derman karakteri, Oğlum ve Barbaros Hayreddin gibi diziler de yer alıyor.

Oyuncu, dizide Altınkıran ailesinin hırslı ve hesapçı üyesi Tayfun'a hayat verecek. Yıllardır aile içinde hak ettiğine inandığı konuma ulaşmayı bekleyen Tayfun, sakin görünümünün altında büyük bir hesap taşıyor; Süreyya Altınkıran'la (Vahide Perçin) girişeceği güç mücadelesinde hangi sınırları aşacağı ise dizinin en merak edilen noktalarından biri olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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