Çakallarla Dans'ın Sevilen İsmi Centilmen Dizisine Dahil Oldu
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MF Yapım'ın NOW için hazırladığı 'Centilmen' dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Vahide Perçin'in başrolde olduğu yapımda, ailenin hırslı ve hesapçı üyelerinden birine hayat verecek ismin kim olduğu merak konusu oldu. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizide kadroya katılan oyuncunun kimliği dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaşacağı Centilmen dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında görülüyor.
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Kadroya katılan ismin Timur Acar olduğu ve Tayfun Altınkıran'ı canlandıracağı açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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