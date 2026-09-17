Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı İçin Merakla Beklenen Haber Geldi: Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Stand-up kökenli sunucu Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ı 2020 yılında sıfırdan YouTube'da yayına başlattı. Katılımcıların ilginç anılarını esprili üslubuyla ekrana taşıyan program, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kaya, aynı yıl Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'e transfer oldu ve burada dört sezon boyunca 180'in üzerinde bölüm çekti. Program, Exxen'de aylık 40 milyonu aşan izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin en çok izlenen dijital yapımlarından biri oldu. Bu başarının ardından Kaya, 2025 yılında yüksek bir anlaşmayla Disney+'a transfer oldu.