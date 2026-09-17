Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı İçin Merakla Beklenen Haber Geldi: Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hasan Can Kaya'nın sunduğu ve kısa sürede Türkiye'nin en çok izlenen dijital yapımlarından biri haline gelen Konuşanlar, geçtiğimiz yıl taşındığı Disney+ ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aylardır merakla beklenen yeni sezonun ayrıntıları ortaya çıktı. İşte Konuşanlar'ın yeni sezonuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasan Can Kaya, 2020 yılında YouTube'da başlattığı Konuşanlar ile kısa sürede fenomen haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın yeni sezonu, 2 Ekim Cuma günü Disney+'ta ekrana gelecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın