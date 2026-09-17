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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı İçin Merakla Beklenen Haber Geldi: Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı İçin Merakla Beklenen Haber Geldi: Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Hasan Can Kaya Disney Plus
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 07:23 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 07:24
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu ve kısa sürede Türkiye'nin en çok izlenen dijital yapımlarından biri haline gelen Konuşanlar, geçtiğimiz yıl taşındığı Disney+ ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aylardır merakla beklenen yeni sezonun ayrıntıları ortaya çıktı. İşte Konuşanlar'ın yeni sezonuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hasan Can Kaya, 2020 yılında YouTube'da başlattığı Konuşanlar ile kısa sürede fenomen haline geldi.

Hasan Can Kaya, 2020 yılında YouTube'da başlattığı Konuşanlar ile kısa sürede fenomen haline geldi.

Stand-up kökenli sunucu Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ı 2020 yılında sıfırdan YouTube'da yayına başlattı. Katılımcıların ilginç anılarını esprili üslubuyla ekrana taşıyan program, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kaya, aynı yıl Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'e transfer oldu ve burada dört sezon boyunca 180'in üzerinde bölüm çekti. Program, Exxen'de aylık 40 milyonu aşan izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin en çok izlenen dijital yapımlarından biri oldu. Bu başarının ardından Kaya, 2025 yılında yüksek bir anlaşmayla Disney+'a transfer oldu.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın yeni sezonu, 2 Ekim Cuma günü Disney+'ta ekrana gelecek.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın yeni sezonu, 2 Ekim Cuma günü Disney+'ta ekrana gelecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Konuşanlar'ın yeni sezonu 2 Ekim'de Disney+ ekranlarına gelecek. Yeni bölümlerin, önceki sezonda olduğu gibi haftalık olarak yayınlanması bekleniyor. Hasan Can Kaya'nın platformla imzaladığı anlaşma, bölüm başına ödenen ücretle dijital yayıncılık tarihinin en yüksek sözleşmelerinden biri olarak gösteriliyor. Aylardır yeni bölümleri merakla bekleyen izleyiciler için geri sayım, tarihin netleşmesiyle birlikte resmen başladı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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