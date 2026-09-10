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NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'e Güçlü Transfer! Ödüllü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu

NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'e Güçlü Transfer! Ödüllü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 13:05
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Vahide Perçin'i yeniden ekranlara döndürecek NOW'ın yeni dizisi Centilmen'in oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Bir holding ailesinin içindeki güç savaşlarını ekrana taşıyacak dizinin kadrosuna ödüllü bir oyuncu daha katıldı. Yeni isim, hikayenin genç karakterlerinden birinin annesi olarak önemli bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Centilmen dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Centilmen dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Centilmen'in başrolünde Süreyya Altınkıran karakteriyle Vahide Perçin yer alırken genç kuşaktan Kaan Mirac Sezen Arif, İlsu Demirci ise Ece karakterine hayat verecek. Mustafa Becit'in kaleme aldığı ve Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin kadrosuna son olarak Selen Öztürk dahil oldu.

Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Selen Öztürk, NOW'ın yeni dizisi Centilmen'de!

Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Selen Öztürk, NOW'ın yeni dizisi Centilmen'de!

Ödüllü oyuncu Selen Öztürk, Centilmen'de İclal karakterine hayat verecek. İclal, İlsu Demirci'nin canlandırdığı Ece'nin annesi olarak hikayede yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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