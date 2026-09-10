NOW'ın Yeni Dizisi Centilmen'e Güçlü Transfer! Ödüllü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu
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Vahide Perçin'i yeniden ekranlara döndürecek NOW'ın yeni dizisi Centilmen'in oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Bir holding ailesinin içindeki güç savaşlarını ekrana taşıyacak dizinin kadrosuna ödüllü bir oyuncu daha katıldı. Yeni isim, hikayenin genç karakterlerinden birinin annesi olarak önemli bir rolle seyirci karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Centilmen dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.
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Son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Selen Öztürk, NOW'ın yeni dizisi Centilmen'de!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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