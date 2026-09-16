Kurtlar Vadisi Oyuncularının Son Halinden Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.
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ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.
Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.
ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.
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Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan karakterine hayat veren Şevval Sam, rolü için tercih ettiği konuşma biçimini anlattı.
15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde geçen bir sahne, sosyal medyada saatler içinde gündem oldu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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