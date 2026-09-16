article/comments
article/share
Haberler
TV
Kurtlar Vadisi Oyuncularının Son Halinden Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kurtlar Vadisi Oyuncularının Son Halinden Reyting Sonuçlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kurtlar Vadisi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.

Ayrılıkların yaşandığı Uzak Şehir ekibi haftalar sonra buluştu.

Uzak Şehir dizisine ikinci sezon sonunda veda eden Ferit Kaya ve Alper Çankaya, eski rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Yeni sezonda farklı dizilerde izlenen iki oyuncu, Uzak Şehir kadrosunda yer almaya devam eden Atakan Özkaya ve Burak Şafak'la buluştu.

Detaylar:

ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.

ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.

A.B.İ., ikinci sezonunda başrol değişikliğinin yanı sıra reyting sonuçlarıyla da konuşuluyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'na Bergüzar Korel'in eşlik ettiği dizinin 15 Eylül'de yayınlanan bölümünün TOTAL reytingi 3,07 oldu. Dizi, aynı grupta beşinci sırada yer aldı.

Detaylar:

Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.

Elif Merve Yılmaz, 16 yaşındayken 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'ta evinden çıktıktan sonra beş yıldır bulunamadı.

Ankara Mamak'ta 25 Ocak 2021'de evinden çıkan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aile, yıllardır süren arayışı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranına taşıdı. Anne Esin Yılmaz, kızının yakın çevresinde 'konumculuk' adı verilen bir yöntemle para toplandığını öne sürdü. Programda ortaya atılan iddialar stüdyoda gerginliğe yol açtı.

Detaylar:

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümünde anlamlı bir mesaja yer verdi. Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu yapımın birinci bölümü, oyuncunun 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'ne ithaf edildi. Ekrana gelen mesajda, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.

Detaylar:

Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.

Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, ekrana çıkmadan önce takviminde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. atv'nin yeni sezon iddialarından biri olan yapım, çekimlerin yetişmemesi yüzünden ilk belirlenen günden geri çekilmişti. Merakla beklenen dizi için resmi hesaptan paylaşılan yeni tanıtımla birlikte, kesinleşen yayın günü de ortaya çıktı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, dün akşam yeni sezon bölümüyle ekranlara döndü. Ancak dizi, geçtiğimiz sezon 'Deli Lütfi' karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'ı da unutmadı. Usta oyuncu, 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmişti. Yeni bölümün açılışında ekranlara gelen mesaj, o acı kaybı bir kez daha hatırlattı.

Detaylar:

Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan karakterine hayat veren Şevval Sam, rolü için tercih ettiği konuşma biçimini anlattı.

Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan karakterine hayat veren Şevval Sam, rolü için tercih ettiği konuşma biçimini anlattı.

Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan'ı canlandıran Şevval Sam, karakterinin konuşma biçimine ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Oyuncu, yoğun bir Adana şivesi yapmanın kendisi için daha kolay olacağını söylerken Candan'ın neden bazı kelimeleri daha düzgün söylemeye çalıştığını anlattı.

Detaylar:

15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

15 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve zirvedeki yerini korurken, ATV'nin A.B.İ. dizisi ile gündüz kuşağının değişmez ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert arasında ikincilik için adeta nefes kesen bir yarış yaşandı. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet de ilk 5'teki yerini korudu.

Detaylar:

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmayan karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle ilk 97 bölümde izlediğimiz Polat Alemdar, Çakır, Laz Ziya ve Testere Necmi gibi karakterler hafızalardaki yerini koruyor. Peki, bu karakterlere hayat veren oyuncular yıllar içinde nasıl değişti?

Detaylar:

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde geçen bir sahne, sosyal medyada saatler içinde gündem oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde geçen bir sahne, sosyal medyada saatler içinde gündem oldu

Sahnenin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sevilen oyuncu Serhat Kılıç'a yapılan bir gönderme içermesi ve onun vefatından önce çekildiğinin iddia edilmesi izleyicileri duygulandırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, yorumlarda izleyicilerin duygusal tepkileri dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın