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Afra Saraçoğlu'nun Ayrıldığı A.B.İ.'de Son Reytingler Dikkat Çekti: TOTAL'de Beşinci Sıraya Geriledi

Afra Saraçoğlu'nun Ayrıldığı A.B.İ.'de Son Reytingler Dikkat Çekti: TOTAL'de Beşinci Sıraya Geriledi

A.B.İ. Afra Saraçoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 14:42
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A.B.İ., ikinci sezonunda başrol değişikliğinin yanı sıra reyting sonuçlarıyla da konuşuluyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'na Bergüzar Korel'in eşlik ettiği dizinin 15 Eylül'de yayınlanan bölümünün TOTAL reytingi 3,07 oldu. Dizi, aynı grupta beşinci sırada yer aldı.

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ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.

ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.

İlk sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesinde kadrodan ayrıldı. İmirzalıoğlu'na ikinci sezonda, daha önce Karadayı dizisinde birlikte rol aldığı Bergüzar Korel eşlik etmeye başladı.

Başrol değişikliğinin ardından dizinin yeni sezon reytingleri de izleyicilerin dikkatini çekti. Paylaşılan verilere göre ilk sezondaki bölümlerden biri TOTAL'de 9,81, ABC1'de 9,98 reyting elde etmişti. İkinci sezonun açılış bölümünün Total reytingi ise 3,82 oldu.

Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinden ayrılması reytingleri kötü etkiledi.

Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinden ayrılması reytingleri kötü etkiledi.

15 Eylül Salı akşamı yayınlanan A.B.İ.'nin ikinci sezonun ikinci bölümünde düşüş devam etti. Dizi, TOTAL'de 3,07 reytingle beşinci sırada yer aldı. AB'de 2,23, ABC1'de ise 2,69 reytingle dokuzuncu oldu. Bazı izleyiciler düşüşü Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla ilişkilendiriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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