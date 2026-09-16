Afra Saraçoğlu'nun Ayrıldığı A.B.İ.'de Son Reytingler Dikkat Çekti: TOTAL'de Beşinci Sıraya Geriledi
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A.B.İ., ikinci sezonunda başrol değişikliğinin yanı sıra reyting sonuçlarıyla da konuşuluyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'na Bergüzar Korel'in eşlik ettiği dizinin 15 Eylül'de yayınlanan bölümünün TOTAL reytingi 3,07 oldu. Dizi, aynı grupta beşinci sırada yer aldı.
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ATV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi A.B.İ., ikinci sezonunda değişen kadrosu ve reyting sonuçlarıyla gündemde.
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Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinden ayrılması reytingleri kötü etkiledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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