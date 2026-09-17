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BDDK’dan Borsa İstanbul İçi Kritik Hamle: Bankalara Hisse Geri Alımında 31 Aralık Esnekliği!

BDDK’dan Borsa İstanbul İçi Kritik Hamle: Bankalara Hisse Geri Alımında 31 Aralık Esnekliği!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:08
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) kritik hamle geldi. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla, bankaların Borsa İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği hisse geri alımlarını yıl sonuna kadar özel bir istisna kapsamına aldı. Karar resmen Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

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BDDK'dan kritik hamle. Bankalara hisse geri alımında 31 Aralık esnekliği.

BDDK'dan kritik hamle. Bankalara hisse geri alımında 31 Aralık esnekliği.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), finansal piyasalardaki likidite dengesini korumak ve Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların sermaye yapılarını desteklemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi devreye soktu. Kurum tarafından paylaşılan karara göre, kendi hisselerini piyasadan geri toplayan bankalara önemli bir sermaye esnekliği tanınacak.

Yeni düzenleme kapsamında, halka açık bankaların 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geri alım programları yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında yer almayacak. Bu sayede bankalar, özkaynak hesaplamalarında herhangi bir kısıtlamaya takılmadan hisse geri alımı gerçekleştirebilecek.

BDDK'nın açıklaması şöyle:

BDDK'nın açıklaması şöyle:

'Kurulun 17.09.2026 tarihli toplantısında, 17.09.2026 tarih ve E-24049440-045.01-203166 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların, 16.09.2026 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31.12.2026 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine,  

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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