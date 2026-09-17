BDDK’dan Borsa İstanbul İçi Kritik Hamle: Bankalara Hisse Geri Alımında 31 Aralık Esnekliği!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) kritik hamle geldi. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla, bankaların Borsa İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği hisse geri alımlarını yıl sonuna kadar özel bir istisna kapsamına aldı. Karar resmen Kurumun internet sitesinde yayımlandı.
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BDDK'dan kritik hamle. Bankalara hisse geri alımında 31 Aralık esnekliği.
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BDDK'nın açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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