BDDK’dan Borsa İstanbul İçi Kritik Hamle: Bankalara Hisse Geri Alımında 31 Aralık Esnekliği!

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), finansal piyasalardaki likidite dengesini korumak ve Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların sermaye yapılarını desteklemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi devreye soktu. Kurum tarafından paylaşılan karara göre, kendi hisselerini piyasadan geri toplayan bankalara önemli bir sermaye esnekliği tanınacak.

Yeni düzenleme kapsamında, halka açık bankaların 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geri alım programları yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında yer almayacak. Bu sayede bankalar, özkaynak hesaplamalarında herhangi bir kısıtlamaya takılmadan hisse geri alımı gerçekleştirebilecek.