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Sıla Türkoğlu'nu Bıraktığı Dizinin Yapımcısı Mahkemeye Vermişti: Karar Sonunda Belli Oldu!

Sıla Türkoğlu'nu Bıraktığı Dizinin Yapımcısı Mahkemeye Vermişti: Karar Sonunda Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti Dava
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 14:16
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, dört yıl önce başrolünü oynadığı ve büyük bir hayran kitlesi kazandığı 'Emanet' dizisinden ayrılmıştı. Dizinin yapım şirketi Karamel Yapım, bu ayrılığın ardından Türkoğlu'na dava açarak yüksek miktarda tazminat talep etti. İstanbul'da görülen ve uzun süredir devam eden bu hukuki sürecin sonucu bu sabah belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'yle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Kızılcık Şerbeti'yle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Güzel oyuncu oyunculuğa 2018'de Ağlama Anne dizisiyle adım attı. Bir yıl sonra Yemin'de Suna karakterini oynadı. Asıl çıkışını 2020'de başladığı Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle yakaladı ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Türkoğlu, 2022'de Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Korkmaz rolüyle ekrana geldi; diziden geçtiğimiz aylarda kendi isteğiyle ayrılan oyuncu, yönetmen Ketche'nin daveti üzerine NOW'ın yeni dizi projesinde başrol olmaya hazırlanıyor.

Karamel Yapım, Türkoğlu'nun dizi setinden ayrılması nedeniyle 650 bin lira tazminat talep etti.

Karamel Yapım, Türkoğlu'nun dizi setinden ayrılması nedeniyle 650 bin lira tazminat talep etti.

Emanet'in yapım şirketi Karamel Yapım, Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshederek diziden ayrıldığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Şirket, 600 bin maddi ve 50 bin manevi olmak üzere toplam 650 bin lira tazminat talep etti. Avukat Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği dosyada tüm bilirkişi raporları yapım şirketi lehineyken, mahkeme davayı reddetti.

Hakim, Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshetmekte haklı olduğuna karar verdi; karar istinaf yolu açık verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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