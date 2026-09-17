Sıla Türkoğlu'nu Bıraktığı Dizinin Yapımcısı Mahkemeye Vermişti: Karar Sonunda Belli Oldu!
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, dört yıl önce başrolünü oynadığı ve büyük bir hayran kitlesi kazandığı 'Emanet' dizisinden ayrılmıştı. Dizinin yapım şirketi Karamel Yapım, bu ayrılığın ardından Türkoğlu'na dava açarak yüksek miktarda tazminat talep etti. İstanbul'da görülen ve uzun süredir devam eden bu hukuki sürecin sonucu bu sabah belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'yle devleşen Sıla Türkoğlu, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Karamel Yapım, Türkoğlu'nun dizi setinden ayrılması nedeniyle 650 bin lira tazminat talep etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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