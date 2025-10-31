onedio
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 15:59

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin diziden ayrılacağı duyurulurken Mustafa ve Doğa için de ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Birsen Altuntaş, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden kesin ayrılığını doğrularken sebebini de açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her yeni bölümle reyting düşüşü yaşıyor.

4. sezonuyla seyirciye bekleneni veremeyen Şerbo'da ayrılıklar bitmiyor. Birsen Altuntaş, geçtiğimiz gün Işıl ve Firaz'ı canlandıran Ece İrtem ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in diziye veda edeceğini açıklamıştı.

Ayrıca Oya Doğan, Doğa ve Mustafa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak için ayrılık iddialarında bulunmuştu. Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu'nun ayrılık iddiasını doğrularken sebebini de açıkladı.

Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı kesinleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sıla Türkoğlu, yapımcı Faruk Turgut'la görüşerek Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılıyor.

Henüz 4. sezon başındayken bu görüşmeyi gerçekleştiren Sıla Türkoğlu'nun karakteri Doğa için Firaz'la kaçma senaryosu yazılmış fakat sonrasında iptal edilmişti. Senaryo değişikliğiyle Doğa'nın hikayesi değişti ve Doğa karakteri bambaşka bir senaryoyla diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu'un Şerbo'dan birkaç bölüm sonra ayrılacağı açıklandı.

