Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin diziden ayrılacağı duyurulurken Mustafa ve Doğa için de ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Birsen Altuntaş, Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden kesin ayrılığını doğrularken sebebini de açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her yeni bölümle reyting düşüşü yaşıyor.
Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı kesinleşti.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
