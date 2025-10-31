onedio
Tabağı Tebrikleri Topladı: O Yarışmacı MasterChef’te 100 Bin TL’lik Ödül Oyununun Kazananı Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2025 - 13:51

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların rekabeti ve mücadelesi seyir zevkini artırıyor. Geçtiğimiz akşam (30 Ekim Perşembe) 100 bin TL’lik ödül oyununun kazananı belli oldu. Yarışmacılar en iyi tabağı sunmak için elinden geleni yaptı. Peki ya ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar…

MasterChef 2025’te geçtiğimiz akşam eleme adayları belli oldu.

Eleme adaylarının ardından ise 100 bin TL değerindeki ödül oyunu için rekabet başladı. Tezgah başına geçen yarışmacılar en iyi tabakları sunmak için canla başla mücadele etti.

100 bin TL’lik ödül oyununun sahibi Ayten oldu!

Ayten ödül oyunundan 100 bin TL’yi kazanmasıyla birlikte yeni bir sürprizden daha haberdar oldu. Danilo Şef kazanana Mart ayında İtalya'da gastronomi turuna katılma fırsatı sunacak!

