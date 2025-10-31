Tabağı Tebrikleri Topladı: O Yarışmacı MasterChef’te 100 Bin TL’lik Ödül Oyununun Kazananı Oldu!

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların rekabeti ve mücadelesi seyir zevkini artırıyor. Geçtiğimiz akşam (30 Ekim Perşembe) 100 bin TL’lik ödül oyununun kazananı belli oldu. Yarışmacılar en iyi tabağı sunmak için elinden geleni yaptı. Peki ya ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar…