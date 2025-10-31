Beren Saat’i İlk Dizisinde Seslendiren Sanatçı, Ünlü Oyuncuyla Neler Yaşadığını Anlattı

Beren Saat’in kariyerindeki ilk başrolü olan Aşka Sürgün dizisi, o dönemlerin en popüler işlerinden olmuştu. Mahsun Kırmızıgül ile birlikte rol aldığı dizide kendi sesini kullanmamış bir seslendirme sanatçısıyla çalışmıştı. O kişi ise sesiyle adeta büyüleyen Birtanem Candaner’di. @kultur.suz sayfasına konuk olan Candaner, o günleri ve Beren Saat ile tanışmasını anlattı.