Beren Saat’i İlk Dizisinde Seslendiren Sanatçı, Ünlü Oyuncuyla Neler Yaşadığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
31.10.2025 - 13:11

Beren Saat’in kariyerindeki ilk başrolü olan Aşka Sürgün dizisi, o dönemlerin en popüler işlerinden olmuştu. Mahsun Kırmızıgül ile birlikte rol aldığı dizide kendi sesini kullanmamış bir seslendirme sanatçısıyla çalışmıştı. O kişi ise sesiyle adeta büyüleyen Birtanem Candaner’di. @kultur.suz sayfasına konuk olan Candaner, o günleri ve Beren Saat ile tanışmasını anlattı.

Beren Saat’in kendisiyle tanışmaya gelen ilk kişi olduğunu dile getirdi.

Güzel oyuncumuzun kariyerindeki yükselişi de Aşka Sürgün dizisiyle birlikte başlamıştı. 2005 yılında yayınlanan dizi 53 bölüm sürmüştü. Yapımda ise Tomris Giritoğlu imzası vardı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
