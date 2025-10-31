Yeni Bölümü Yayınlanmamıştı: Aşk ve Gözyaşı Dizisinde İlk Ayrılık Haberi Geldi!
ATV’de başlayan yeni dizi Aşk ve Gözyaşı son günlerde final iddialarıyla gündemde. Barış Arduç ve Hande Erçel’in aynı yılda üçüncü kez partner olduğu proje Aşk ve Gözyaşı, henüz beş bölümle izleyici karşısına çıktı. Ekipte yaşanan senarist sıkıntısı nedeniyle ise bir hafta ara vermişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizinin kadrosundan bir oyuncunun projeden ayrıldığını açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Queen of Tears dizisinin uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı reyting sonuçlarıyla akıllara “final mi yapacak?” sorusunu getirmişti.
Ercan rolüne hayat veren Berk Cankat’ın altıncı bölümle diziden ayrılacağı öğrenildi.
