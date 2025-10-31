onedio
Yeni Bölümü Yayınlanmamıştı: Aşk ve Gözyaşı Dizisinde İlk Ayrılık Haberi Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
31.10.2025 - 10:35

ATV’de başlayan yeni dizi Aşk ve Gözyaşı son günlerde final iddialarıyla gündemde. Barış Arduç ve Hande Erçel’in aynı yılda üçüncü kez partner olduğu proje Aşk ve Gözyaşı, henüz beş bölümle izleyici karşısına çıktı. Ekipte yaşanan senarist sıkıntısı nedeniyle ise bir hafta ara vermişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizinin kadrosundan bir oyuncunun projeden ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Queen of Tears dizisinin uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı reyting sonuçlarıyla akıllara “final mi yapacak?” sorusunu getirmişti.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in uyumu sevilse de dizinin gidişatı beklendiği gibi olmadı. Yine de yurt dışı satışları epey yüksekti. Final iddiaları Aşk ve Gözyaşı’nın resmi hesabından yalanlanmıştı.

Ercan rolüne hayat veren Berk Cankat’ın altıncı bölümle diziden ayrılacağı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun uzun zaman sonra bir dizide yer alması hayranlarını sevindirmişti. Ancak Aşk ve Gözyaşı serüveni uzun sürmedi. Ercan karakteri ölerek diziden ayrılacak.

