Kadro Efsane Oldu: A.B.İ Dizisinin Kadrosuna Usta Bir Oyuncu Katıldı!
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) için geri sayım başladı. Kadronun netleşmeye başlamasıyla birlikte set için de hazırlıklar başladı. Şimdiyse Birsen Altuntaş usta bir oyuncunun diziye dahil olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir diziyle ekranlara dönecek olması heyecanı yükseltmişti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ayşen Sezerel de A.B.İ dizisinde yer alacak!
