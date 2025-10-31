onedio
Kadro Efsane Oldu: A.B.İ Dizisinin Kadrosuna Usta Bir Oyuncu Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
31.10.2025 - 09:00

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) için geri sayım başladı. Kadronun netleşmeye başlamasıyla birlikte set için de hazırlıklar başladı. Şimdiyse Birsen Altuntaş usta bir oyuncunun diziye dahil olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir diziyle ekranlara dönecek olması heyecanı yükseltmişti.

Ünlü oyuncuyla kimin partner olacağı merak konusuyken Yalı Çapkını’yla adını hafızalara kazıyan Afra Saraçoğlu projeye imza atmıştı. İkilinin yaş farkı gündem olsa da şimdilerde dört gözle dizinin başlaması bekleniyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ayşen Sezerel de A.B.İ dizisinde yer alacak!

4 Kasım Salı günü sete çıkması planan A.B.İ’de Ayşen Sezerel, Nigar Kalfa’ya hayat verecek. Yaren Yapıcı’nın karakterinin annesi olarak dizide olacak.

OGM Pictures imzalı dizi Kenan İmirzalıoğlu’yla birlikte rakiplerine epey zorluk yaşatacak gibi

