Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL Değerindeki Soru Açıldı!

Elif Sude Yenidoğan
30.10.2025 - 23:37

ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bugün (30 Ekim Perşembe) yeni bölümüyle ekranlara geldi. İstanbul doğumlu 36 yaşındaki yarışmacı Halil Enver Zorlu, uzun zaman sonra Milyoner yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan kişi oldu! 1 Milyon TL değerindeki soru Fenerbahçe’ye dairdi. Gelin detaylara geçelim…

İşte Halil Enver Zorlu’ya sorulan 1 Milyon TL değerindeki o soru 👇

Halil Enver Zorlu, yarışmadaki başarısıyla kısa sürede gündeme geldi.

Uzun süredir Milyoner yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan bir yarışmacı olmamıştı. Zorlu ise dikkati ve bilgisiyle sorulara odaklanarak 1 milyon TL’lik 12. soruya ulaştı. 

Sorunun cevabı Ziya Songülen’di. Halil Enver Zorlu ise soruya yanıt vererek riske girmek istemedi ve 500 bin TL ile ayrıldı.

