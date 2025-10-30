Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL Değerindeki Soru Açıldı!

Uzun süredir Milyoner yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan bir yarışmacı olmamıştı. Zorlu ise dikkati ve bilgisiyle sorulara odaklanarak 1 milyon TL’lik 12. soruya ulaştı.

Sorunun cevabı Ziya Songülen’di. Halil Enver Zorlu ise soruya yanıt vererek riske girmek istemedi ve 500 bin TL ile ayrıldı.