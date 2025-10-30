Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL Değerindeki Soru Açıldı!
ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bugün (30 Ekim Perşembe) yeni bölümüyle ekranlara geldi. İstanbul doğumlu 36 yaşındaki yarışmacı Halil Enver Zorlu, uzun zaman sonra Milyoner yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan kişi oldu! 1 Milyon TL değerindeki soru Fenerbahçe’ye dairdi. Gelin detaylara geçelim…
Halil Enver Zorlu, yarışmadaki başarısıyla kısa sürede gündeme geldi.
