Hangisi Tatlı Su Balığıdır? Mezgit, Sazan, Mercan, Uskumru

Hangisi Tatlı Su Balığıdır? Mezgit, Sazan, Mercan, Uskumru

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 22:32

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı doğa bilgisi temalı bir soruyla izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacıya “Hangisi tatlı su balığıdır?” sorusu yöneltildi. Soru, deniz ve tatlı su ekosistemleri hakkında bilgi sahibi olan izleyicilerin ilgisini çekti.

Hangisi tatlı su balığıdır?

Hangisi tatlı su balığıdır?

A- Mezgit

B- Sazan

C- Mercan 

D- Uskumru

Cevap B yani Sazan.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
