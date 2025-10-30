Hangisi Tatlı Su Balığıdır? Mezgit, Sazan, Mercan, Uskumru

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı doğa bilgisi temalı bir soruyla izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacıya “Hangisi tatlı su balığıdır?” sorusu yöneltildi. Soru, deniz ve tatlı su ekosistemleri hakkında bilgi sahibi olan izleyicilerin ilgisini çekti.