“Terminal” Filminin Gerçek Kahramanı Mehran Nasseri Kaç Yıl Paris Havalimanında Yaşadı?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı sinema ve gerçek hayat hikayelerini buluşturan bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Terminal filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, filmin ardındaki bu etkileyici gerçek öykünün detaylarını merak etti.
"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nessari, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?
