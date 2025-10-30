onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
“Terminal” Filminin Gerçek Kahramanı Mehran Nasseri Kaç Yıl Paris Havalimanında Yaşadı?

“Terminal” Filminin Gerçek Kahramanı Mehran Nasseri Kaç Yıl Paris Havalimanında Yaşadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 23:19

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı sinema ve gerçek hayat hikayelerini buluşturan bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Terminal filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, filmin ardındaki bu etkileyici gerçek öykünün detaylarını merak etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nessari, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nessari, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

A- 1989

B- 1990

C- 1996

D- 2006

Cevap D, yani 2006.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın