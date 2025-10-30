Hangisi TDK’de Tanımı Olan Bir İfade Değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı Türkçe bilgisine dayalı bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Hangisi TDK’de tanımı olan bir ifade değildir?” sorusu yöneltildi. Dil ve kelime dağarcığı üzerine kurulu bu soru, izleyicilerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ifadeler hakkında merakını artırdı.