Hangisi TDK’de Tanımı Olan Bir İfade Değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı Türkçe bilgisine dayalı bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Hangisi TDK’de tanımı olan bir ifade değildir?” sorusu yöneltildi. Dil ve kelime dağarcığı üzerine kurulu bu soru, izleyicilerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ifadeler hakkında merakını artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisi TDK'de tanımı olan bir ifade değildir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın