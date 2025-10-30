onedio
Hangisi TDK’de Tanımı Olan Bir İfade Değildir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 22:43

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı Türkçe bilgisine dayalı bir soruyla ekrana geldi. Yarışmacıya “Hangisi TDK’de tanımı olan bir ifade değildir?” sorusu yöneltildi. Dil ve kelime dağarcığı üzerine kurulu bu soru, izleyicilerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ifadeler hakkında merakını artırdı.

Hangisi TDK'de tanımı olan bir ifade değildir?

A- Eşek inadı

B- Katır inadı

C- Keçi inadı

D- Deve inadı

Cevap D yani Deve inadı.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
